«В целях сохранения жизни и здоровья»: МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации в случае ЧС

Эвакуация в случае возникновения чрезвычайной ситуации может стать обязательной. Законопроект с таким требованием предложило МЧС. Согласно представленным поправкам, уполномоченные комиссии получат право принимать решения об эвакуации, исполнять которые должны будут все жители районов, где произошло бедствие. Как ранее пояснил глава ведомства Евгений Зиничев, некоторые жители Амурской области во время наводнения отказывались эвакуироваться, из-за чего подразделения МЧС были вынуждены держать поблизости часть своих сил вместо того, чтобы работать на других участках.

МЧС намерено сделать эвакуацию из зоны чрезвычайной ситуации обязательной. Соответствующий законопроект размещён на портале публикации нормативно-правовых актов.

«Предлагаемые изменения позволят на законодательном уровне закрепить обязанность для граждан Российской Федерации эвакуироваться в целях сохранения жизни и здоровья», — говорится в пояснительной записке.

Планируется, что решение об эвакуации будет принимать соответствующая комиссия — правительственная, региональная или муниципальная, либо же относящаяся к той или иной организации, которая при этом может принимать меры по защите жителей определённой территории.

В то же время предлагаемые изменения в принудительном порядке обязывают власти своевременно вносить данные в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). За невыполнение этого положения будет назначаться административная ответственность.

Помимо этого МЧС предлагает ввести в законодательство понятие «первоочередное жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях» (ПЖОН). Это совокупность мероприятий, задача которых — создать необходимые условия для поддержания жизни и здоровья жителей эвакуированных районов.

«Введение понятия ПЖОН позволит на законодательном уровне усовершенствовать организацию первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнули в МЧС.

Другое предложение ведомства — создать единый для всех регионов порядок разработки плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. В МЧС констатировали, что с 1994 года такие документы составляются, однако они отличаются от региона к региону, что затрудняет работу РСЧС.

Помимо этого МЧС намерено законодательно закрепить компенсацию регионам расходов на аварийно-спасательные работы, если ЧС носило федеральный или межрегиональный масштаб. В этом пункте ведомство учло предложения Счётной палаты.

Подобное положение есть в законодательстве — в течение двух месяцев после обращения региона средства в правительство деньги поступают из резервного фонда РФ. Однако же характер аварийно-спасательных работ требует их незамедлительной оплаты, подчеркнули в МЧС.

Принятие законопроекта со всеми поправками повысит эффективность информирования населения, проведению работ по предупреждению и ликвидации ЧС и улучшит порядок эвакуации, считают в ведомстве.

РИА Новости

© Вячеслав Реутов

Поручение президента

О том, что МЧС намерено сделать эвакуацию обязательной, в конце декабря сообщил глава ведомства Евгений Зиничев. По его словам, ведомство обратилось к президенту, после чего тот дал соответствующее поручение.

«Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной эвакуации населения», — цитирует его ТАСС.

Отсутствие такого пункта порой создаёт сложности для проведения спасательных работ. Так, по словам Зиничева, во время наводнения в Амурской области этим летом работу МЧС затрудняли отказы местных жителей от эвакуации.

«Мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте», — подчеркнул он.

Реформа МЧС

Отметим, что продолжается реформирование также и самой структуры МЧС. Так, до конца 2019-го было ликвидировано 578 различных учреждений ведомства: часть пожарно-спасательных подразделений, некоторые Центры управления в кризисных ситуациях, центры Государственной инспекции по маломерным судам и Центры материально-технического обслуживания.

В МЧС такие преобразования объясняют необходимостью оптимизации работы — перечисленные организации представляют из себя лишние управленческие звенья, которые дублируют функции других органов.

«Всем сотрудникам и работникам ФПС, федеральным государственным служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров», — говорится на сайте МЧС.

Сами реформы начались ещё в 2018 году, когда были упразднены четыре региональных центра МЧС (Центральный, Сибирский, Северо-Западный, Южный) и подчинённые им Центры управления в кризисных ситуациях. Затем новый формат работы использовали в нескольких главных управлениях МЧС.

Процесс сопровождается ликвидацией ненужных юридических лиц, увеличением зарплат и повышениями в должности, отмечали в МЧС.

«Как доложил заместитель министра Игорь Кобзев, в результате проделанной работы общая штатная численность девяти главных управлений увеличена на 3614 единиц. В восьми ГУ, кроме г. Москвы, повысилась зарплата у 350 штатных единиц, 930 сотрудников ФПС получили повышение в должности, ликвидированы 83 юридических лица», — сообщили в ведомстве.