«В целях сохранения жизни и здоровья»: МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации в случае ЧС
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
МЧС намерено сделать эвакуацию из зоны чрезвычайной ситуации обязательной. Соответствующий законопроект размещён на портале публикации нормативно-правовых актов.
«Предлагаемые изменения позволят на законодательном уровне закрепить обязанность для граждан Российской Федерации эвакуироваться в целях сохранения жизни и здоровья», — говорится в пояснительной записке.
Планируется, что решение об эвакуации будет принимать соответствующая комиссия — правительственная, региональная или муниципальная, либо же относящаяся к той или иной организации, которая при этом может принимать меры по защите жителей определённой территории.
В то же время предлагаемые изменения в принудительном порядке обязывают власти своевременно вносить данные в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). За невыполнение этого положения будет назначаться административная ответственность.
Помимо этого МЧС предлагает ввести в законодательство понятие «первоочередное жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях» (ПЖОН). Это совокупность мероприятий, задача которых — создать необходимые условия для поддержания жизни и здоровья жителей эвакуированных районов.
«Введение понятия ПЖОН позволит на законодательном уровне усовершенствовать организацию первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнули в МЧС.
Другое предложение ведомства — создать единый для всех регионов порядок разработки плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. В МЧС констатировали, что с 1994 года такие документы составляются, однако они отличаются от региона к региону, что затрудняет работу РСЧС.
Помимо этого МЧС намерено законодательно закрепить компенсацию регионам расходов на аварийно-спасательные работы, если ЧС носило федеральный или межрегиональный масштаб. В этом пункте ведомство учло предложения Счётной палаты.
Подобное положение есть в законодательстве — в течение двух месяцев после обращения региона средства в правительство деньги поступают из резервного фонда РФ. Однако же характер аварийно-спасательных работ требует их незамедлительной оплаты, подчеркнули в МЧС.
Принятие законопроекта со всеми поправками повысит эффективность информирования населения, проведению работ по предупреждению и ликвидации ЧС и улучшит порядок эвакуации, считают в ведомстве.
- РИА Новости
- © Вячеслав Реутов
Поручение президента
О том, что МЧС намерено сделать эвакуацию обязательной, в конце декабря сообщил глава ведомства Евгений Зиничев. По его словам, ведомство обратилось к президенту, после чего тот дал соответствующее поручение.
«Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной эвакуации населения», — цитирует его ТАСС.
Отсутствие такого пункта порой создаёт сложности для проведения спасательных работ. Так, по словам Зиничева, во время наводнения в Амурской области этим летом работу МЧС затрудняли отказы местных жителей от эвакуации.
«Мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте», — подчеркнул он.
Реформа МЧС
Отметим, что продолжается реформирование также и самой структуры МЧС. Так, до конца 2019-го было ликвидировано 578 различных учреждений ведомства: часть пожарно-спасательных подразделений, некоторые Центры управления в кризисных ситуациях, центры Государственной инспекции по маломерным судам и Центры материально-технического обслуживания.
В МЧС такие преобразования объясняют необходимостью оптимизации работы — перечисленные организации представляют из себя лишние управленческие звенья, которые дублируют функции других органов.
«Всем сотрудникам и работникам ФПС, федеральным государственным служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров», — говорится на сайте МЧС.
Сами реформы начались ещё в 2018 году, когда были упразднены четыре региональных центра МЧС (Центральный, Сибирский, Северо-Западный, Южный) и подчинённые им Центры управления в кризисных ситуациях. Затем новый формат работы использовали в нескольких главных управлениях МЧС.
Процесс сопровождается ликвидацией ненужных юридических лиц, увеличением зарплат и повышениями в должности, отмечали в МЧС.
«Как доложил заместитель министра Игорь Кобзев, в результате проделанной работы общая штатная численность девяти главных управлений увеличена на 3614 единиц. В восьми ГУ, кроме г. Москвы, повысилась зарплата у 350 штатных единиц, 930 сотрудников ФПС получили повышение в должности, ликвидированы 83 юридических лица», — сообщили в ведомстве.