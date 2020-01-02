МЧС предлагает сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС

Короткая ссылка
МЧС разработало поправки в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно которым эвакуация граждан из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) станет обязательной при соответствующем решении властей.
МЧС предлагает сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС
  • globallookpress.com

«С учётом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения <...> эвакуационных мероприятий <...> предусматривается введение обязанности граждан России эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», — приводит ТАСС выдержку из законопроекта.

В настоящее время обязательная эвакуация возможна при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит поправки к законодательству, согласно которым эвакуация в зонах чрезвычайной ситуации станет обязательной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить