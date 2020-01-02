МЧС предлагает сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС

МЧС разработало поправки в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно которым эвакуация граждан из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) станет обязательной при соответствующем решении властей.

«С учётом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения <...> эвакуационных мероприятий <...> предусматривается введение обязанности граждан России эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», — приводит ТАСС выдержку из законопроекта.

В настоящее время обязательная эвакуация возможна при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит поправки к законодательству, согласно которым эвакуация в зонах чрезвычайной ситуации станет обязательной.