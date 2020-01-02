МЧС предлагает сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС
- globallookpress.com
«С учётом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения <...> эвакуационных мероприятий <...> предусматривается введение обязанности граждан России эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», — приводит ТАСС выдержку из законопроекта.
В настоящее время обязательная эвакуация возможна при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.
Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит поправки к законодательству, согласно которым эвакуация в зонах чрезвычайной ситуации станет обязательной.