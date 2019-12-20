«Скончался в больнице»: СК сообщил о втором погибшем в ходе стрельбы на Лубянке

Количество погибших в результате стрельбы у здания ФСБ на Большой Лубянке возросло до двух человек. Один из сотрудников ведомства, получивший тяжёлые ранения, скончался в больнице, сообщили в Следственном комитете. Там также подтвердили, что нападавшим был 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Отец стрелка рассказал RT, что редко виделся с сыном, но тот никогда не демонстрировал агрессию в адрес ФСБ или других ведомств.

Сотрудник Федеральной службы безопасности, накануне получивший ранение в результате стрельбы на улице Большая Лубянка, скончался в московской больнице. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство подтвердило личность стрелка. Нападавшим оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.

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В Следственном комитете добавили, что для расследования уголовного дела был создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники ФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в частности, данные о личности стрелка и его мотивах.

Вечером 19 декабря Евгений Манюров открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов у здания ФСБ на улице Большая Лубянка. В результате погибли двое сотрудников ведомства, также ранения различной степени тяжести получили ещё пять человек, в том числе один прохожий. Нападавший был ликвидирован.

Отец Евгения Манюрова в беседе с RT рассказал, что не воспитывал сына и после развода с супругой видел его нечасто. По его словам, когда мальчик был маленький, мать не пускала его к отцу, настаивая, что он должен подрасти. Уже взрослый Евгений навещал отца крайне редко. Мужчина отметил, что больше всего молодой человек был привязан к бабушке, которая воспитывала его и «была от него без ума».

«Одно счастье, что она умерла. Она бы с ума сошла. Такой спокойный парень был», — рассказал отец стрелка.

Он добавил, что про работу сын почти не рассказывал, только однажды упомянул, что работал охранником в посольстве Объединённых Арабских Эмиратов. По словам отца, он никогда не видел Манюрова с девушкой, у его сына не было близких друзей, он предпочитал быть один, мало путешествовал, около двух лет назад побывал в Австрии.

Никакой агрессии в адрес ФСБ или иных ведомств мужчина, по словам его отца, не высказывал.

«Я не слышал таких разговоров от него. Он очень спокойный был парень», —добавил мужчина.

Как рассказал отец Евгения, после смерти бабушки мужчина сильно изменился, стал скрытный. Кроме того, у него появился «восточный» акцент.

«Жень, говори по-русски, я тебя не понимаю толком», — говорил мужчина сыну при встречах. В беседе с RT отец стрелка отметил, что тот в определённый момент стал «растягивать» слова.

Отец Манюрова подтвердил, что тот занимался стрельбой «в каком-то тире» и хотел получить разряд.

Соседи нападавшего также описывали его как спокойного, тихого, слегка флегматичного человека, который предпочитал уединение и не появлялся в компании друзей. Они добавили, что он производил впечатление «хорошего мальчика» из благополучной семьи. У Манюрова были прекрасные отношения с матерью и бабушкой, заслуженным учителем России, скончавшейся несколько месяцев назад.

Также СМИ сообщили, что мужчина увлекался стрельбой. Однако в стрелковом клубе ДОСААФ рассказали, что мужчина занимался у них всего три месяца и не делал особых успехов. По словам тренера, у Манюрова был нарезной карабин калибра 7,62 мм «со всеми полагающимися документами».

В Федерации практической стрельбы России также подтвердили, что Манюров не был членом организации и не участвовал в устраиваемых ею соревнованиях.

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По рассказам очевидцев, инцидент со стрельбой у здания ФСБ начался около 18:00 мск и продлился около часа. По словам одного из свидетелей событий, прохожие вначале приняли выстрелы за фейерверк, однако сотрудники полиции велели людям убегать.

Посетители близлежащей кофейни также рассказали, что стрельба была частая, слышались автоматные очереди. Оказавшиеся на улице люди спрятались в расположенных на улице заведениях, которые позже покинули через чёрный ход.

Ещё один очевидец атаки рассказал, что нападавший постоянно менял «рожки» у автомата и стрелял по сторонам. Кроме того, он «что-то кричал».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал трагедией произошедшую стрельбу и пообещал провести тщательное расследование её причин. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил бойцов ФСБ, оперативно ликвидировавших преступника.