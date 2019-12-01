«Надеюсь на правоохранителей»: бывшая супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина пожаловалась полицейским на угрозы

Московская полиция начала проверку по заявлению бывшей супруги экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксаны Воеводиной, сообщившей об угрозах. Об этом RT рассказал её представитель, правозащитник Иван Мельников. По его словам, неизвестные настойчиво предлагают женщине прекратить судебную тяжбу с султаном ради безопасности её сына. После развода Воеводина (обладательница титула «Мисс Москва — 2015»), по данным СМИ, пытается взыскать с Мухаммада алименты на ребёнка в размере £24 тыс. (около 2 млн рублей) в месяц, квартиру в Москве за полтора миллиона долларов и дом в Лондоне за $10 млн. Сама Воеводина рассказала RT, что из-за угроз она была вынуждена сменить место жительства и сейчас очень надеется на помощь правоохранительных органов.

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015», бывшая супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина обратилась в столичную полицию с заявлением о поступающих в её адрес угрозах. Как рассказал RT её представитель, правозащитник Иван Мельников, в середине октября неизвестная женщина прислала сообщение на телефон отцу Воеводиной и попросила о срочной встрече, обосновав эту необходимость тем, что сыну экс-супруги короля Леону якобы угрожает смертельная опасность.

По словам Мельникова, Оксана на встрече присутствовать не смогла, и вместо неё с неизвестной встретилась подруга, которая записала весь разговор.

В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности, а Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ.

«После этого разговора Оксана написала заявление в полицию, чтобы на основании ст. 144 УПК РФ была проведена проверка данной информации, законности действий этой гражданки, а также сообщения о готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего», — пояснил Иван Мельников.

Источник RT в ГУ МВД Москвы подтвердил факт обращения Оксаны Воеводиной с заявлением об угрозе. По словам собеседника в правоохранительных органах, документ был направлен в УВД по ЦАО для проведения доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Королевский развод

О браке тогдашнего верховного правителя Малайзии Мухаммада V с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной стало известно летом 2018 года. Сначала влюблённые зарегистрировали свои отношения на родине жениха, а затем осенью устроили роскошную свадьбу в Москве. Вечеринка проходила в Барвихе, а гостям рекомендовали держать всё в тайне. Однако фотографии с торжества всё равно утекли в интернет.

На церемонии девушка была одета в белое пышное платье, а жених облачён в традиционный малайзийский костюм. Алкоголя на столах не было, поскольку обряд проходил по мусульманским традициям.

Сообщалось, что ради этой свадьбы Воеводина приняла ислам и взяла себе имя Рихана. Впрочем, королевой она так и не стала, поскольку вскоре после свадьбы Мухаммад V отрёкся от престола.

Молодожёны заявляли в СМИ, что отречение от трона никак не повлияло на их взаимоотношения и они по-прежнему вместе. 21 мая 2019 года Оксана Воеводина родила сына. Мальчик появился на свет в немецкой клинике и получил имя Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

А спустя месяц стало известно, что Мухаммад V и Воеводина оформили развод и бывший король наотрез отказывается признавать отцовство.

Судебная тяжба

Воеводина обратилась в Дорогомиловский районный суд Москвы с иском к Мухаммаду V о признании его отцом и взыскании с него алиментов. Именно этот иск, по мнению женщины, и стал причиной угроз.

По данным Daily Mail, сейчас Воеводина требует от Мухаммада V алименты на ребёнка в размере £24 тыс. (около 2 млн рублей) в месяц, квартиру в Москве за полтора миллиона долларов и дом в Лондоне за £8 млн (665 млн рублей). Кроме того, Воеводина заявляла в СМИ, что готова к проведению теста ДНК, чтобы доказать отцовство бывшего короля.

«Всё началось ещё до появления моего сына на свет. Сначала личный помощник моего бывшего мужа пытался узнать адрес у моей подруги и просил её не передавать мне, что они просили её об этом. Разумеется, моя подруга мне всё рассказала. В день, когда родился мой сын, вместо цветов и поздравлений я получила целую стопку документов, в которых говорилось, что если кто-то узнает о рождении моего сына, то мой бывший муж не будет платить алименты ребёнку. Разумеется, никакие документы я подписывать не стала», — рассказала RT Воеводина.

По её словам, она обратилась за советом к своему знакомому, у которого есть большой авторитет среди мусульман России.

«Он порекомендовал мне объявить о рождении наследника самостоятельно и очень беспокоился, что если этого не сделать, то нам могут навредить. Я последовала его совету. После этого я увидела сертификат о моем разводе в интернете. Я поняла, что мой сын очень мешает Келантану. Чем — мы пока не знаем», — пояснила Оксана.

Женщина добавила, что сейчас она вместе с сыном вынуждена скрываться.

«После очередных угроз со стороны незнакомой мне женщины я долго думала о нашей с Леоном безопасности и приняла для себя решение переехать из Москвы в другое, более безопасное, на мой взгляд, место. Какое — я, разумеется, разглашать не намерена. Надеюсь на помощь, содействие и защиту наших правоохранительных органов и государства. Прошу провести проверку по факту поступающих угроз и принять соответствующие меры», — заявила RT Воеводина.