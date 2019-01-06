СМИ: Женившийся на мисс Москва король Малайзии отрёкся от престола
- ©Faris Hadziq
- globallookpress.com
«Его величество готовится вернуться в Келантан, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития», — приводит издание сообщение королевского дворца.
По малайзийскому законодательству должность короля является выборной, он назначается сроком на пять лет.
Мухаммад V взошёл на престол в 2016 году.
В ноябре король Мухаммад V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной.