СМИ: Женившийся на мисс Москва король Малайзии отрёкся от престола

Король Малайзии Мухаммад V, султан штата Келантан, отрёкся от престола, пишет сингапурское издание The Straits Times.

«Его величество готовится вернуться в Келантан, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития», — приводит издание сообщение королевского дворца.

По малайзийскому законодательству должность короля является выборной, он назначается сроком на пять лет.

Мухаммад V взошёл на престол в 2016 году.

В ноябре король Мухаммад V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной.