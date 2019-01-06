СМИ: Женившийся на мисс Москва король Малайзии отрёкся от престола

Короткая ссылка
Король Малайзии Мухаммад V, султан штата Келантан, отрёкся от престола, пишет сингапурское издание The Straits Times.
СМИ: Женившийся на мисс Москва король Малайзии отрёкся от престола
  • ©Faris Hadziq
  • globallookpress.com

«Его величество готовится вернуться в Келантан, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития», — приводит издание сообщение королевского дворца.

По малайзийскому законодательству должность короля является выборной, он назначается сроком на пять лет.

Мухаммад V взошёл на престол в 2016 году.

В ноябре король Мухаммад V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить