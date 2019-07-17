СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москвой — 2015»
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По словам собеседников издания, документы о расторжении брака были поданы в суд Сингапура 22 июня, процесс оформления развода завершён 1 июля.
Причины и подробности подобного решения экс-супругов не раскрываются, однако, по данным местных СМИ, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе — неотменяемый.
В конце ноября 2018 года Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной.
Свадебная церемония прошла в Подмосковье.
Впоследствии СМИ передавали, что монарх отрёкся от престола.