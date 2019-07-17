СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москвой — 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, развёлся с победительницей конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, документы о расторжении брака были поданы в суд Сингапура 22 июня, процесс оформления развода завершён 1 июля.

Причины и подробности подобного решения экс-супругов не раскрываются, однако, по данным местных СМИ, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе — неотменяемый.

В конце ноября 2018 года Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной.

Свадебная церемония прошла в Подмосковье.

Впоследствии СМИ передавали, что монарх отрёкся от престола.