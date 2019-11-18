«Не смогла пройти мимо»: получившая награду от губернатора учительница рассказала, как спасла детей от преступника

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вручил школьному учителю Марии Аксакаловой медаль «За заслуги перед краем» — педагог спасла детей от нападения мужчины с ножом. 9 ноября женщина возвращалась с работы, когда увидела, как человек с холодным оружием в руках угрожает детям, среди которых был её ученик. Женщина бросилась на помощь школьникам и чуть не пострадала сама. В интервью RT Аксакалова рассказала о 30-летнем опыте работы с детьми и о том, почему она не смогла пройти мимо.

49-летняя учительница начальных классов Мария Аксакалова из Нефтекумска получила медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» из рук губернатора Владимира Владимирова. 9 ноября она защитила школьников, игравших на детской площадке, от мужчины с ножом. Позднее злоумышленника задержали.

Вручая награду, глава края отметил, что гордится поступком женщины. При этом Владимиров подчеркнул, что мужчины Ставрополья «тоже должны быть под стать». Ранее, 15 ноября, Аксакалова также получила благодарственное письмо и памятный подарок от МВД Нефтекумска.

— Что вы почувствовали, когда узнали, что руководство края собирается вас наградить?

— Если честно, я простая работяга. У меня утром пять уроков, после обеда — ещё пять. Я работаю в две смены не покладая ни рук, ни головы. Огромное спасибо за внимание губернатору. Я его очень уважаю, потому что он вносит большой вклад в работу с молодёжью. Спасибо большое за награду... Но когда я защищала этих детей, пошла на вооружённого человека, я об этом, разумеется, не думала.

— Отношение к вам в школе как-то изменилось после награждения?

— В школе сказали, это замечательно, что я совершила такой поступок. Родители учеников приходили поблагодарить. В толпе тех ребят был и мой ученик, Магомедов Расул, поэтому я не раздумывая пошла на этого больного аморального человека.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил награду Марии Аксакаловой

© пресс-служба губернатора Ставропольского края

— Расскажите про тот день. Как это произошло?

— В тот день я шла из школы и вдруг увидела этого неадекватного мужчину. Он выскочил с каким-то блестящим предметом, то ли ножом, то ли саблей, и двинулся на ватагу детей с отборным матом: «Подошли сюда, порежу-попишу».

Настолько нецензурная брань... Первое, что пришло мне в голову, — он сидевший человек, а второе, что он очень опасный и свои угрозы сейчас реализует на моих глазах. Этих детей я знаю хорошо, ведь выросли в школьном дворе. Среди них я увидела Расула Магомедова и его растерянные испуганные глаза. Подумала, что пройти мимо я не могу.

Решила выяснить, почему нападавший так себя ведёт, и подошла к нему сзади, а он кинулся на меня и начал махать ножом. Он потащил меня за волосы, за капюшон через лужайку, поближе к детям. Мол, идите сюда, иначе я её порежу. А у меня в одной руке сумка с тетрадями... Я же не могу вернуть детям помятые тетради, не объясню, что на меня напали. И, как педагог, я не могла хамить и грубить в ответ. Какой пример я бы подала детям?

— А как отреагировали дети? Они испугались?

— Дети стояли как вкопанные и смотрели. Они за меня перепугались. Правой рукой я им показывала, чтобы они бежали за школьный забор. Нападавшего я абсолютно не боялась. У меня была плотная куртка. Я прикинула, что ножом он сможет меня ранить, но глубоко в сердце не проникнет. Переживала только, что лицо может пострадать. Уворачивалась, но чувствовала, что уже и у меня закончилось терпение. Тогда я начала отмахиваться сумкой, потом расстегнула быстро куртку, выскочила из неё и побежала. А он, представляете, стал трясти мою куртку, видимо, пытаясь найти в ней деньги. Не найдя ничего ценного, он отправился восвояси, но тут уже подоспела полиция.

© Фото из личного архива

— Почему никто, кроме вас, не встал на защиту детей?

— Не буду это никак комментировать. У кого-то есть дети, а у кого-то их нет. Как только я вышла из школы, мимо прошёл мужчина, потом ещё пара. И только беременная девушка пыталась у меня что-то спросить, но я велела ей бежать. Куда уж беременной женщине мне чем-то помогать…

— Нефтекумск — небольшой город. Вы видели нападавшего прежде?

— Как я могла его видеть? У него 17 судимостей — больше, чем пальцев на руках. Последняя судимость — строгий режим. Да он и не местный. Только приехал, отмечался, за ним наблюдали.

— Понятно ли, зачем он бросился на детей с ножом?

— Нет. На суде он толком ничего не мог сказать.

— Сталкивались ли вы с подобными ситуациями прежде?

— Я жила в Будённовске, а в 1995 году на наш город напала банда Басаева (атака террористов во главе с Шамилем Басаевым в июне 1995 года. — RT). Я жила на центральной улице, на Пушкинской, где брали заложников. Тогда погибли мой дядя, сосед и его сын.

— Повлияло ли это на то, что вы не раздумывая бросились защищать детей?

— Нет. Скорее повлияло то, что я — мама, бабушка и учитель. Я бы никогда не простила себе, если бы прошла мимо. У меня же есть сын и внуки.

— Расскажите о работе. Сколько лет вы преподаёте?

— Этот год у меня юбилейный — в августе исполнилось ровно 30 лет моей педагогической деятельности. За это время я неоднократно была награждена грамотами, кубками. Самая большая награда — третье место в конкурсе «Учитель года» в крае в 2015 году. Также я была назначена уполномоченной по правам ребёнка в нашей школе.

— Тяжело ли работать педагогом?

— Так диктует жизнь. Сами понимаете, 7580 рублей — ставка педагога, а проверка тетрадей — это ещё 750 рублей. Но всё замечательно, я не жалуюсь. Я — инвалид, у меня сахарный диабет, но ничего, работаю.

— Как вам удалось сохранить такое человеколюбие за столько лет тяжёлой работы?

— Профессия учителя далеко не тяжёлая. Главное — любить детей так, как будто это твой собственный ребёнок.

Прежде чем зайти в класс и что-то объяснять детям, их просто нужно полюбить. Тогда всё получится. Важен контакт — с Магомедом мы разговаривали глазами, как Штирлиц с радисткой. В классе дети понимают меня без слов, а я никогда не кричу, не повышаю голос. Я просто их люблю.

— А дети отвечают взаимностью?

— Конечно. Дети — очень тонкие психологи. Мы, взрослые, иногда не можем понять, как нам быть в той или иной ситуации, а дети расставляют все точки над i.