В Ставропольском крае наградили защитившую детей от мужчины с ножом учительницу

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Власти Ставропольского края вручили медаль учительнице начальных классов Марии Аксакаловой, защитившей детей от мужчины с ножом.
В Ставропольском крае наградили защитившую детей от мужчины с ножом учительницу
  • © пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Мария Аксакалова удостоена медали «За заслуги перед Ставропольским краем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 ноября полиция вручила учительнице благодарственное письмо, цветы и памятный подарок.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.

По данным следствия, 9 ноября злоумышленник, вооружённый ножом, демонстрируя неадекватное поведение, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы, преградила путь мужчине, а детям скомандовала бежать. 

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