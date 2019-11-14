«Ошибочные действия командира и второго пилота»: СК РФ установил причину крушения самолёта в Казани в 2013 году

Причиной крушения Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года, в результате которого погибли 50 человек, стала ошибка в пилотировании, заявили в СК. Отмечается, что командир воздушного судна Рустем Салихов был допущен к полётам на основании поддельных документов. В отношении должностных лиц, разрешивших Салихову осуществлять пассажирские перевозки, возбуждены уголовные дела. Также отмечается, что сотрудники компании-перевозчика «Татарстан» «не обеспечили должную подготовку» Салихова, направив неквалифицированного пилота на получение статуса командира корабля.

Следственный комитет РФ завершил расследование авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту Казани 17 ноября 2013 года. В заключении ведомства говорится, что Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» потерпел крушение из-за ошибок в пилотировании.

«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов», — говорится в заключении СК РФ.

Как пояснили следователи, в 2009 году заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Валерий Портнов предоставил Росавиации документы, содержащие недостоверные сведения о квалификации Салихова. Руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Шавкат Умаров, в свою очередь, не провёл соответствующей проверки по установлению подлинности свидетельства пилота коммерческой авиации.

«В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна», — заявило следствие.

При этом Портнов и шеф-пилот авиакомпании «Татарстан» Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, и неопытного пилота направили на получение статуса командира воздушного судна. В марте 2012 года он начал осуществлять пассажирские перевозки.

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«17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва — Казань, при посадке ввёл воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна», — говорится в заключении Следственного комитета.

По результатам расследования были предъявлены обвинения Валерию Портнову и Виктору Фомину по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также Шавкату Умарову по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Уголовные дела в отношении командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула закрыты по причине их гибели.

Заключение МАК

Расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по этому делу завершилось 23 декабря 2015 года. В заключении, опубликованном на официальном сайте, сообщается, что причиной катастрофы стали «системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска, а также неработоспособность системы управления безопасностью полётов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиационных властей всех уровней».

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Расшифрованная информация с бортовых самописцев позволила установить, что при заходе на посадку произошёл так называемый эффект сдвига карты: местоположение самолёта было определено с погрешностью в четыре километра. Boeing ушёл на второй круг. При очередной попытке посадки судна экипаж не распознал факт отключения автопилота, самолёт попал в «сложное пространственное положение». Отсутствие у пилота навыков по выводу самолёта из такого положения привело к перегрузке, входу в пике и столкновению с землёй, говорится в заключении МАК.

В авиакомпании «Татарстан» позже рассказали, что Салихов ранее ни разу не выполнял манёвр ухода на второй круг в реальном полёте.

Потерпевший крушение Boeing 737-500 находился в эксплуатации 23 года. После катастрофы руководитель пресс-службы компании «Татарстан» Гульназ Минниханова сообщила, что самолёт прошёл техническое обслуживание и находился в исправном состоянии.

В результате катастрофы в 2013 году погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа. Среди жертв был сын президента Татарстана 23-летний Ирек Минниханов. Через год после трагедии в казанском аэропорту была открыта мемориальная стела.