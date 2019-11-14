Пилот упавшего в Казани в 2013 году Boeing имел фальшивые документы

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RT
Рустем Салихов, командир упавшего в Казани в ноябре 2013 года самолёта Boeing 737-500, не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к полётам на основании фальсифицированных документов, сообщает Следственный комитет России.
Пилот упавшего в Казани в 2013 году Boeing имел фальшивые документы
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«Кроме того, в процессе работы Валерий Портнов (замгендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан». — RT) и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна», — говорится в сообщении.

В результате Салихов осуществлял пассажирские авиаперевозки без базовых знаний, навыков и опыта пилотирования.

Отмечается, что Портнову, направившему в 2009 году поддельные документы в межрегиональное управление Росавиации, и Фомину предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову — по статье о халатности.

Ранее СК России назвал причину крушения Boeing 737-500 в Казани.

В ноябре 2013 года в МАК сообщили, что предварительной причиной крушения воздушного судна стали недочёты экипажа, которые привели к пикированию и падению самолёта.

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