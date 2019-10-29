Полицейский эскорт: боровшихся с проституцией в Ставрополе силовиков могли подставить высокопоставленные коллеги

В Ставрополе прокуратура добивается реального срока для двух бывших полицейских, ранее приговорённых к крупным штрафам за получение взятки от подозреваемого в сутенёрстве. Капитан Юрий Кучеренко и майор Яна Бычкова настаивают на своей невиновности, считая, что стали жертвой провокации со стороны высокопоставленных коллег, которые покрывали деятельность по предоставлению эскорт-услуг. При этом полковника угрозыска Сергея Рубежного, которого Кучеренко изначально подозревал в связях с сутенёрами, уже обвинили в создании крупной ОПГ, «крышевавшей» нелегальный бизнес. В эту же банду входил и Николай Чернов, у которого Кучеренко и Бычкова якобы вымогали взятку. Связь между двумя делами в региональном СК пока не комментируют.

Реальный срок вместо штрафа

Ставропольский краевой суд перенёс на 22 ноября рассмотрение апелляции на вынесенный в июле приговор экс-оперативнику угрозыска капитану Юрию Кучеренко и старшему инспектору отдела по делам несовершеннолетних (ПНД) майора Яне Бычковой.

Их признали виновными в получении взятки в 60 тыс. рублей от Николая Чернова за непривлечение последнего к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией.

Суд назначил Кучеренко наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права работать в государственных структурах сроком на три года. Бычкова получила штраф в 700 тыс. рублей с теми же ограничениями.

При этом обвинительный вердикт вызвал недовольство не только у осужденных, но и у прокуратуры, которая его обжаловала как слишком мягкий. В ходе процесса обвинение требовало приговорить Кучеренко и Бычкову к девяти годам и восьми годам лишения свободы соответственно. Сами осужденные настаивают на своей невиновности.

Уголовное дело вместо повышения

Юрий Кучеренко начал службу в МВД сразу после окончания университета. В начале 2017 года Кучеренко, работавший на тот момент оперативником в отделе полиции №3 Ставрополя, готовился к переводу в ГУ МВД по СКФО, однако вместо повышения и переезда в Пятигорск капитан стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

«В то время вместе с коллегами мы разрабатывали преступные группы, связанные с организацией незаконных эскорт-услуг. Отправили за решётку две группировки и не собирались на этом останавливаться, — рассказал RT Юрий Кучеренко. — В январе 2017 года от сотрудников отдела ПДН поступила информация о новой группе, в которой среди проституток были и несовершеннолетние. Нам удалось установить предполагаемого сутенёра, и 30-го числа мы выехали на задержание».

Подозреваемым оказался 35-летний Николай Чернов. В его машине при обыске нашли несколько sim-карт и банковских карт, а также машинку для стрижки волос. Оказалось, что с её помощью Чернов обривал проституток, отказывавшихся работать на него. При этом экзекуции Чернов фиксировал на видео. Впоследствии эти записи оказались в руках силовиков (есть в распоряжении RT).

© Роман Кучеренко

Кучеренко уверяет, что задержанный устно подтвердил причастность к секс-бизнесу. Чернов также рассказал, что эта деятельность негласно поддерживается высокопоставленными ставропольскими силовиками, а у всех людей, пытавшихся помешать ей, так или иначе «возникали проблемы».

Во время пребывания Чернова в отделе ПДН, куда его доставили после задержания, туда приехали двое сотрудников краевого уголовного розыска, потребовавших у Кучеренко освободить задержанного на основании того, что тот, якобы, является их осведомителем.

«Одним из визитёров был майор Геннадий краевого угрозыска Симков, имени второго офицера я не запомнил. Ранее я наводил справки про Чернова, и никаким осведомителем на тот момент он не являлся. Я понял, что меня пытаются ввести в заблуждение, и отпускать задержанного я отказался», — вспоминает Кучеренко.

После ухода Симкова, осознав ценность Чернова как агента, он сам предложил задержанному сотрудничестве, и тот дал соответствующую расписку.

По словам Кучеренко, после этого Чернов несколько раз встречался с ним и со старшим инспектором отделения ПДН Яной Бычковой, которая также участвовал в его задержании 30 января. Однако вскоре у полицейского возникли подозрения в честности агента. Предоставляемая им информация при проверке оказывалась недостоверной. Учитывая связи Чернова с силовиками, Кучеренко заподозрил, что тот может готовить против него провокацию.

Опасения оказались не напрасны. Уже 10 февраля 2017 года к Кучеренко на работу в отдел полиции №3 пришли сотрудники УСБ МВД и ФСБ, заявив, что он подозревается в получении взятки от Чернова сразу после очередной встречи с ним, которая закончилась как раз перед приходом оперативников.

Взятка или провокация

По версии следствия, офицер вымогал со своего осведомителя деньги за то, чтобы тот помог ему избежать уголовного преследования. В тот же день, 10 февраля, оперативники пришли с обысками и на работу к майору Бычковой из отдела ПДН.

Однако уголовное дело о получении взятки в отношении Кучеренко и Бычковой было возбуждено лишь спустя два месяца. Кучеренко отправили в СИЗО, где он находился до 20 ноября 2017 года, когда суд назначил ему домашний арест. Бычкова провела под домашним арестом всё время следствия.

Обвинение считает, что Кучеренко с Бычковой «достигли договорённости на получение взятки» в день задержания Чернова 30 января 2017 года. Отказ от дальнейшей разработки задержанного полицейские оценили в 60 тыс. рублей.

Из показаний предполагаемого потерпевшего следует, что сразу после общения с Кучеренко он обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве взятки. В спецслужбе к его словам отнеслись серьёзно и дальнейшие встречи с Кучеренко и Бычковой проходили под контролем сотрудников ФСБ и УСБ.

Обвинение пришло к выводу, что деньги Чернов должен был передавать по частям. Первые пять тысяч рублей он передал Бычковой в её личном автомобиле 7 февраля 2017 года. На встрече с Кучеренко 10 февраля Чернов якобы отдал ему ещё десять тысяч рублей.

Брат Кучеренко Роман, представляющий его интересы в качестве адвоката, уверен, что Юрий стал жертвой провокации со стороны высокопоставленных силовиков, «крышевавших» нелегальный секс-бизнес Ставрополья.

Он указывает на фактическое отсутствие доказательств вины Кучеренко и Бычковой. В частности, следствие так и не обнаружило у них полученных от Чернова денег. Также защитник считает, что о невиновности полицейских говорит и долгая пауза перед возбуждением уголовного дела, связанная с «нестыковками в оперативных материалах».

Пропавшая куртка и спорные записки

В приговоре отсутствие вещественных доказательств получения взятки со стороны Кучеренко объясняется тем, что полученные от Чернова деньги Кучеренко успел спрятать перед приходом силовиков. Согласно материалам дела, после беседы в кабинете Кучеренко вывел своего агента в не просматриваемое для камер наблюдения место, где Чернов и положил десять тысяч рублей в шапку полицейского.

© Роман Кучеренко

После этого Кучеренко проводил своего осведомителя на улицу и вернулся в кабинет, где его ждала группа захвата.

При этом свидетель обвинения, участвовавший в оперативных мероприятиях в кабинете Кучеренко, заявил в суде, что офицер вернулся на рабочее месте уже без куртки. Именно в ней, как считает следствие, и находились деньги. Одно около десяти участвовавших в операции сотрудников УСБ и ФСБ найти куртку капитана так и не смогли.

Сам Кучеренко в беседе с RT эту версию опровергает и говорит, что в свой кабинет он вернулся в той же одежде, в какой и выходил провожать Чернова. Куртку несколько раз проверили силовики, однако под конец оперативных действий она действительно исчезла.

Примечательно, что по итогам многочасового обыска в кабинете Кучеренко задерживать его не стали

«Они перевернули всё вверх дном: вскрывали потолок, осматривали сейф. Всё это время в кабинете находилось не менее семи сотрудников, отследить действия каждого из них было просто невозможно. Когда стало понятно, что никаких денег они не найдут, около полуночи УСБшники уехали из отдела, оставив меня одного в разбомбленном кабинете. Потом я долго приводил помещение в порядок. Когда уже собрался идти домой, я понял, что пропала моя куртка, а в ней служебное удостоверение вместе с ключами от квартиры и машины», — вспоминает экс-полицейский.

Он считает, что куртку могли забрать с собой оперативники. На следующий день, придя на работу, он написал заявление по факту кражи его одежды, однако найти её так и не удалось.

Прояснить ситуацию с курткой не смогли и видеозаписи с камер, установленных в отделе полиции. Когда защите Кучеренко удалось получить к ним доступ, оказалось, что запись повреждена.

Адвокат заявил, что отсутствуют какие-либо упоминания о передаче денег и на аудиозаписях, сделанных Черновым под контролем оперативников во время приватных разговоров с Бычковой и Кучеренко.

При этом суд посчитал, что капитан полиции, опасаясь слежки, в разговоре с собеседником использовал пароль. Так, вопрос Кучеренко к Чернову «принёс ли он с собой паспорт» по версии суда, значил, «принёс ли он деньги».

Примечательно, что свою, тайную, видеозапись той самой встречи с Черновым в своём кабинете, сделал и Кучеренко. Он объясняет это возможной провокацией со стороны силовиков, которым не нравилась слишком активная борьба полицейского с проституцией.

В беседе с агентом Кучеренко использовал записки, с помощью которых задавал некоторые вопросы и которые после окончания разговора с Черновым разорвал и выбросил.

На восстановленных следствиям обрывках бумаги Кучеренко упоминает зам. начальника угрозыска ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Рубежного, которого полицейский подозревал в связях с участниками секс-бизнеса и о котором расспрашивал Чернова. Следствие содержание записок трактовало против Кучеренко, объясняя, что с их помощью он пытался избежать возможных последствий после получения взятки.

© Роман Кучеренко

При этом, вспоминает Юрий Кучеренко, после обыска в его кабинете, он, опасаясь ареста, сам передал сотрудникам ставропольского ФСБ весь массив собранных им оперативных данных о возможной причастности Сергея Рубежного к местной секс-индустрии.

Небеспочвенные подозрения

Пока двое полицейских находились под следствием, летом 2018 года полковник Рубежной был задержан.

Оказалось, что подозрения Кучеренко в адрес Рубежного подтвердились.

По данным СК, в 2015 году Рубежной инициировал создание в городе преступной группы, организовавшей секс-бизнес, и за непресечение этой деятельности потребовал ежемесячно платить ему 1 млн рублей. В группировку входили 22 человека, в том числе и другие силовики, в частности, тот самый Геннадий Симков, который в январе 2017-го пытался уговорить Кучеренко отпустить задержанного Чернова. Примечательно, что сам Николай Чернов также оказался членом группировки.

По данным Романа Кучеренко, после нескольких месяцев, проведённых в СИЗО Чернов пошёл на сотрудничество со следствием и дал изобличительные показания на своих подельников, в том числе и на Рубежного с Симковым. Последние в настоящее время находятся под стражей.

Следствие по данному делу пока продолжается, в феврале этого года полковнику Рубежному помимо основного обвинения в «подстрекательстве к организации занятием проституцией» вменили куда более тяжкую ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), что чревато для него лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

RT обратился в краевое управление СК c вопросом, изменилась ли позиция ведомства по делу Кучеренко в свете расследования группировки Рубежного. Комментировать ситуацию в ведомстве не стали, сославшись на интересы следствия.

«Мы не можем предоставить запрашиваемую информацию до окончания расследования уголовного дела в отношении Рубежного и других. Такое решение обусловлено интересами следствия и основано статьей 161 УПК РФ», — сообщили в пресс-службе СК по Ставрополью.

Следствие по делу полковника Рубежного интереса к личности Юрия Кучеренко пока не проявляло.