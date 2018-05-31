МВД: за пять лет число оштрафованных за занятие проституцией иностранцев увеличилось почти втрое

В 2017 году правоохранительные органы завели 1509 административных протоколов на иностранных граждан и лиц без гражданства по статье 6.11 КоАП «Занятие проституцией». В 2012 году было заведено почти втрое меньше дел — 593 протокола. Такие данные RT предоставили в МВД.

По данным ведомства, всего в 2012 году было пресечено 10 508 подобных административных правонарушений (2017 год — 9576).

За занятие проституцией предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Ранее в МВД сообщили, что с начала 2018 года из России выдворены более 10 тыс. иностранных граждан.