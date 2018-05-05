Более 10 тысяч иностранцев выдворены из России с начала 2018 года

Более 10 тыс. иностранных граждан выдворены из России с начала 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

«В первом квартале 2018 года с территории Российской Федерации в административном порядке выдворены 10,98 тыс. иностранных граждан», — приводит ТАСС сообщение.

При этом отмечается, что в Россию въехали 1,4 млн трудовых мигрантов, однако это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период 2017 года.

Ранее в Генеральной прокуратуре России заявили, что в 2017 году было возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел по факту нарушений законодательства в сфере миграции.