Генпрокуратура сообщила о возбуждении более 1,6 тысячи дел за нарушения в сфере миграции

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По материалам прокурорских проверок в 2017 году в России было возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел по факту нарушений законодательства в сфере миграции. Об этом RT сообщили в Генпрокуратуре России.
Генпрокуратура сообщила о возбуждении более 1,6 тысячи дел за нарушения в сфере миграции
  • РИА Новости

Всего в прошлом году прокуроры выявили более 30,5 тыс. нарушений в сфере миграции. С целью их устранения было внесено более 5 тыс. представлений.

Также прокуратура опротестовала 2,4 тыс. незаконных правовых актов и предъявила в суды 2,4 тыс. заявлений. 

«По инициативе прокуроров 5,5 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 4 тыс. лиц — к административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1668 уголовных дел», — заявили в ведомстве.

Ранее в МВД России сообщили, что число выдворенных из России иностранцев и лиц без гражданства в 2016 году сократилось на 51,2%.

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