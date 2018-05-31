В России за пять лет стали вдвое реже возбуждать дела о вовлечении в проституцию

Короткая ссылка
Марина Тищенко
По ст. 240 УК «Вовлечение в занятие проституцией» в 2017 году было возбуждено 267 уголовных дел, из которых 251 было передано в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом. Такие данные RT предоставили в МВД.
В России за пять лет стали вдвое реже возбуждать дела о вовлечении в проституцию
  • Gettyimages.ru

По данным ведомства, пять лет назад, в 2012 году, подобных преступлений было в два раза больше — 496 уголовных дел, из которых 420 направили в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом. 

Осуждённым за вовлечение в занятие проституцией грозит штраф до 200 тыс. рублей, взыскание, равное размеру его заработной платы или иному доходу за период до 18 месяцев.

Преступника могут посадить в тюрьму на срок до трёх лет, а также обязать выполнять принудительные работы на срок до трёх лет.

За совершение подобных деяний с вывозом и удержанием граждан за границей или же в отношении несовершеннолетних действует более серьёзное наказание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить