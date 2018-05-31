В России за пять лет стали вдвое реже возбуждать дела о вовлечении в проституцию

По ст. 240 УК «Вовлечение в занятие проституцией» в 2017 году было возбуждено 267 уголовных дел, из которых 251 было передано в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом. Такие данные RT предоставили в МВД.

По данным ведомства, пять лет назад, в 2012 году, подобных преступлений было в два раза больше — 496 уголовных дел, из которых 420 направили в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом.

Осуждённым за вовлечение в занятие проституцией грозит штраф до 200 тыс. рублей, взыскание, равное размеру его заработной платы или иному доходу за период до 18 месяцев.

Преступника могут посадить в тюрьму на срок до трёх лет, а также обязать выполнять принудительные работы на срок до трёх лет.

За совершение подобных деяний с вывозом и удержанием граждан за границей или же в отношении несовершеннолетних действует более серьёзное наказание.