«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской области родственники и знакомые погибших

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Василия Дакишвили — одного из подозреваемых по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов, в результате которой погибли пять человек, ещё двое пострадали. Четыре участника бойни объявлены в розыск. Между тем семьи Дакишвили и Бациевых, устроившие перестрелку, обвинили друг друга в произошедшем. Первые утверждают, что попали в засаду, устроенную оппонентами. Вторые говорят, что сами стали жертвами нападения. Сейчас возле домов конфликтующих семей круглосуточно дежурят бойцы Росгвардии.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Василия Дакишвили — одного из подозреваемых по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов, в результате которой погибли пять человек. Об этом RT cообщили представители суда.

«Судья удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу на два месяца»,— заявили в райсуде.

Как пояснили RT в региональном СК, он обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Если вина Дакишвили будет доказана, ему грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного.

Василий Дакишвили в суде

© 1rnd.ru

Василий Дакишвили — председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Новоселовский».

Сам Дакишвили в суде назвал все обвинения в свой адрес неправдой. По его словам, на него сильно давили и в последнее время угрожали. Как утверждают родственники председателя, у мужчины был конфликт с фермерами Бациевыми из-за земельных угодий, который в итоге и закончился перестрелкой.

Две версии

Перестрелка между Бациевыми и Дакишвили произошла в полдень 22 октября на безлюдной дороге, соединяющей хутора Камышевка и Чернозубов. Семьи уже несколько лет спорили из-за участка земли для выпаса скота. Однако на этот раз очередной «разговор» закончился стрельбой, о которой теперь напоминают огромные пятна запёкшейся крови на пыльном асфальте. Кто первым взялся за оружие, до сих пор непонятно.

Так, один из родственников Дакишвили Рамзан утверждает, что стрельбу начали Бациевы. По его словам, он гнал скот к водопою, когда увидел, как мимо проехали несколько машин.

«Я поехал туда. А там уже драка, — рассказал RT Рамзан. — Я видел племянника Бациева. Из-под машины он достал пистолет и, целясь, стрелял. Если честно, я, кроме как у него, оружия не видел, но стрельба шла».

По версии родственников и друзей Дакишвили, братья Бациевы хотели убить председателя СПК Новосёловский, чтобы забрать земли, и специально устроили засаду. Однако в совхозной «Ниве», на которую они напали, главы сельхозпредприятия не было — в машине ехал его брат Зураб с друзьями.

Близкие Бациевых утверждают обратное. Так, друг главы семьи Увайса Бациева Балауди Хусиханов, раненый в этой перестрелке, рассказывает, что Дакишвили сами назначили им «стрелку» неподалёку от села Чернозуб.

Балауди Хусиханов

© ok.ru

«Я и младший брат поехали на разговор с ними, они (Дакишвили. — RT) приехали толпой в пять машин. Я поздоровался с ними, сказал: «Может, поговорим, решим всё?» А они не стали нас слушать, сразу битами начали бить, напали на нас — и поехало... Били по почкам, по кистям, по голове, по ногам. Я отключился, а когда пришёл в сознание, услышал, что Дакишвили кричат. Они говорили: «Не разговаривайте, валите их». Как только две машины наших подъехали, они сразу открыли по ним огонь. Исмаил [Бациев] сразу умер там, двое в «скорой» умерли. Селимхан [Дакишвили] контрольные выстрелы потом ходил делал. Все контрольные только в голову», — вспоминает он.

В итоге перестрелки пять человек погибли. Бациевы потеряли троих: братьев Арби и Идриса и племянника Ислама, а Дакишвили двоих: Зураба Дакишвили и еще одного мужчину, личность которого пока не установлена, поскольку его лицо сильно обезображено.

Суды и земельные споры

Сразу после перестрелки был задержан глава СПК «Новосёловский» Василий Дакишвили. Ещё трое братьев Дакишвили: Рамзан, Малхази и Георгий, по данным местных СМИ, были объявлены в розыск. Селимхана, о котором рассказывал RT Балауди Хусиханов, среди них нет.

Однако информация о некоем Дакишвили С.Т есть в базе данных Орловского районного суда. В 2015 году мировой судья судебного участка №2 Орловского района приговорил его к 60 часам исправительных работ за то, что он расстрелял из травматического пистолета двух мужчин. Идёт ли речь о том самом Селимхане Балауди, Хусинов сказать затруднился.

Впрочем, в базе данных Орловского районного суда есть много информации о другой судебной тяжбе между семьями Дакишвили, Бациевыми и СПК «Новосёловский».

Юрист СПК «Новоселовский» Роман Кильбаух рассказал RT, что изначально колхоз находился под влиянием Бациевых. После смерти лояльного им председателя в 2014 году хозяйство возглавил Василий Дакишвили. Бациевы, по словам юриста, все это время хотели вернуть контроль над предприятием.

«Дело в том, что несколько лет подряд они оформляли на колхоз долги перед своей семьёй под очень высокий процент — это такой рычаг давления, — поясняет RT Кильбаух. — Пока им колхоз подчинялся, они про долги не вспоминали. Но как только Дакишвили стал председателем, Бациевы сразу предъявили кредитные обязательства. Кредиты были оформлены под 150% годовых. СПК из-за этого оказался на грани банкротства».

После 2017 года претензии Бациевых, со слов Кильбауха, изменились. Теперь речь шла о договорах аренды колхозам земель, которые принадлежали Бациевам.

«Бациевы покупали земли, на которые у СПК были договора аренды до 2023 года, — рассказал Кильбаух.— Но смена собственника не влечёт за собой отмену арендных обязательств. Бациевы же приходили и требовали освободить поля. Запрещали работать, настаивали, чтобы СПК сам разорвал договор. Самое смешное, что они могли незадолго до этого прийти и взять арендную плату. Суды каждый раз на нашу сторону вставали, Бациевым это не нравилось».

Бухгалтер СПК Евгения Омельченко рассказала RT, что Бациевы часто приходили ругаться из-за земли.

«Мы даже в прокуратуру обращались поэтому поводу, иски неоднократные были», — говорит Омельченко.

По её словам, в день конфликта около 9 утра в СПК вновь приехал один из Бациевых, который кричал и угрожал. Тогда и была назначена злополучная встреча на просёлочной дороге.

В свою очередь, Балауди Хусиханов утверждает, что, возглавив совхоз, Василий Дакишвили стал оказывать давление на независимых фермеров.

«Он как стал директором колхоза, так начал всем «ставить подножки», пытался землю отнимать, чтобы бизнес свой не вели», — говорит Балауди.

«Чаи вместе гоняли»

Впрочем, раньше Бациевы и Дакишвили жили в мире и согласии, вместе отмечали праздники.

«Сейчас все рассказывают, что выходцы с Кавказа делили русские земли, а на самом деле что Бациевы, что Дакишвили уже давно живут здесь, и все их считают местными. Не сказать, что они были не разлей вода, но «чаи вместе гоняли», — рассказывает один из местных жителей Александр. — Более того, Василий Дакишвили у нас в поселении в комиссии по межэтническим отношениям представлял интересы чеченской диаспоры. Обе семьи всегда выступали спонсорами разных спортивных мероприятий и праздников, которые проводились в селе».

Адлан Бациев и Зураб Дакишвили

© ok.ru

Двоюродная сестра погибшего Зураба Дакишвили Елена Гаургашвили подтвердила RT, что раньше её семья дружила с Бациевыми. По её словам, обе семьи обосновались в Ростовской области давно, ещё в 80-х.

«Мы кистинцы (чеченцы, исторические проживающие в Панкисском ущелье. — RT) Приехали в Ростовскую область из Грузии, а Бациевы — из Ачхой-Мартановского района. Раньше всё было хорошо между двумя семьями. Ходили в одну школу, дружили, — рассказывает RT Елена. — Отношения испортились, когда мой родственник Василий Дакишвили возглавил СПК «Новосёловский». Он выявил много земель, которые Бациевы незаконно себе присвоили, и по суду вернул их в совхоз. Им это, конечно, не нравилось».

Хутор на хутор

Дакишвили живут в нескольких домах на хуторе Камышевка с населением около тысячи человек. На хуторе есть отделение «Сбербанка», полиция, школа, детский сад, администрация, дворец культуры, станция АЗС, почта и три магазина. Средняя зарплата в Камышёвке составляет около 8 тыс. рублей. Основным местным предприятием является СПК «Новосёловский».

По словам работников СПК, из-за конфликта между Дакишвили и Бациевами доставалось и им. Тракторист Валерий Пономарёв рассказывает, что за день до перестрелки Бациевы прогнали его с поля.

«Меня председатель, Василий Дакишвили, послал земли обработать, — рассказывает RT он. — Приезжаю, ко мне Ильяс Бациев подходит и говорит, что это их территория и мне работать тут нельзя. Вижу колышек вбит, а я откуда знаю чья это граница указана? Я человек простой, рабочий, взял и уехал. Ко мне вопросы какие? Я в юридических тонкостях не разбираюсь».

По словам Василия, со стороны Бациевых никакой агрессии не было.

«Если они и ругались, то только между собой. Остальных хуторян это не касалось, — рассказывает коллега Пономарёва Максим Бережной. — Но с полей прогоняли. Меня, например, в 2017 году, мы тогда приехали пшеницу убирать».

Вотчина Бациевых, находится примерно в 10 км на хуторе Чернозубов. Они проживают в нескольких добротных домах, перед которыми стоит сельскохозяйственная техника. После перестрелки здесь также дежурят бойцы Росгвардии. Но самих Бациевых, по словам местных жителей, нет. Все мужчины уехали на похороны погибших родственников в Чечню.

Рабочий Бациевых Олег Шматов, переехавший в Ростовскую область год назад с Украины, описал Бациевых как беспроблемных хозяев земли.

«За Арби Бациева скажу, что нормальный мужик, — говорит Шматов. — С ним проблем не было. В хозяйстве здесь мало людей работает. Земли — тысячи две гектар, есть техника и скот. Работаю, деньги мне исправно платят».

Впрочем, те из местных, кто не работает ни на Дакишвили, ни на Бациевых, стараются не занимать чью-то сторону.

«Женщин их жалко, — рассказывает RT Юлия, продавщица одного из магазинов. — Они потеряли своих близких, хотя сами не виноваты и никак на ситуацию не могут повлиять. Я знаю обе семьи давно. С Мишей Дакишвили я училась вместе, и отношения у нас были всегда хорошие. Такого поворота никто не ожидал. Жаль, что так вышло».

По словам Юлии, в Камышевке есть много фермеров, не только кавказцев, и все живут мирно и дружно.

«За 40 лет, что я живу на хуторе, подобный инцидент возник впервые», — говорит она.