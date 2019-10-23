Поиск других причастных продолжается: в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве пяти человек

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого по делу об убийстве пяти человек в Ростовской области. Ведомство продолжает поиски остальных причастных к этому преступлению. Инцидент произошёл 22 октября — на одном из хуторов началась перестрелка, в результате которой погибли пять человек, ещё двое были ранены.

Следственный комитет задержал подозреваемого по делу об убийстве пяти человек в Ростовской области. Об этом говорится на сайте ГУ СК по региону. Отмечается, что правоохранители ищут остальных участников перестрелки.

«По результатам проведённых следственных и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель. Принимаются меры к розыску иных лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в ведомстве.

СК будет требовать поместить задержанного под арест, сообщил представитель ведомства ТАСС.

«Намерены заявить ходатайство об аресте подозреваемого. У нас есть двое суток», — сказал собеседник агентства.

Также по данным РИА Новости, помимо задержанного в розыске находятся ещё три человека.

Ранее, 22 октября, в Орловском районе Ростовской области на животноводческом хозяйстве хутора Чернозубов произошла стрельба. В результате конфликта были убиты пять человек, ещё двое госпитализированы.

По предварительной информации, между местными жителями возник спор из-за участка для выпаса скота, который и перерос в перестрелку.

При этом Интерфакс, ссылаясь на источник, информирует о двух задержанных в рамках этого дела.

«Ещё несколько человек были опрошены по данному делу, однако их не задерживали», — отметил источник Интерфакса.

Оба пострадавших остаются в реанимации, сообщил РИА Новости представитель больницы, в которую те были госпитализированы. По его словам, один из них находится в тяжёлом состоянии, а другой — в среднем.

«Хотели завладеть землёй»

Ранее источники сообщили RT, что конфликт произошёл между семьёй Василия Дакишвили и братьями Бациевыми. Они несколько лет спорят между собой по поводу пастбищ — в базе данных Орловского районного суда есть информация о 15 судебных исках с 2011 года.

Василий Дакишвили возглавляет сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Новосёловский», зарегистрированный на хуторе Камышевка. Бациевы в соседней Чернозубовке занимаются разведением овец.

По данным местных СМИ, в перестрелке участвовали девять человек. Портал 161.RU со ссылкой на близкого к семье Дакишвили человека утверждает, что Василий и его соратники приехали без оружия, однако когда начался конфликт отобрали его у Бациевых.

О том, что у Дакишвили не было с собой оружия в разговоре с RT подтвердил представитель семьи. По его словам, Бациевы хотели убить главу СПК Василия, чтобы завладеть землёй.

«Они стреляли в машину, думали, что это в ней едет председатель Василий, а это ехал его брат Зураб с товарищами. Они ехали на колхозной «Ниве» с тонированными стёклами. Бациевы начали стрелять и сразу убили двоих. Какие разборки. Это был чистый наезд и отбор земли. Хотели убить председателя, чтобы завладеть землёй», — сказал собеседник телеканала.

Он также сообщил, что перед перестрелкой Бациевы приезжали к Дакишвили.

«Вчера утром приехали Бациевы к нам в село и стали угрожать Василию. Говорили, что они будут всем руководить и они — банда. Но им сказали: «Пошли вон отсюда!», а потом вечером они решили его убить», — подчеркнул представитель семьи.

Стоит отметить, что по информации региональных изданий, в СПК «Новосёловский» периодически задерживали зарплаты. Портал «Большой Ростов» в июле 2018 года сообщал, что прокуратура выявила у предприятия задолженность по зарплате более 1,5 млн рублей.

«Земельные споры длились не один год»

Согласно материалам Орловского районного суда, братья претендовали на часть земель, принадлежащих кооперативу Дакишвили. Также их связывали и финансовые отношения — в ноябре 2013 года они заключили между собой договор по займу 2,5 млн рублей.

Обе эти семьи чеченские, отметил в разговоре с RT руководитель представительства Чеченской Республики в регионе Имран Исраилов. По его словам, это не конфликт на национальной почве. Он также подчеркнул, что споры между этими семьями ни разу не перетекали в открытый конфликт.

«Обе семьи — чеченские, и земельные споры у них длились не один год. Но до открытого конфликта ни разу дело не доходило. Если бы была такая угроза, мы бы об этом знали, приняли бы меры. Рычаги влияния бы нашлись, — отметил Исраилов. — Думаю, в конкретном случае имела место человеческая несдержанность, возможно, чьи-то проблемы с психикой».

Исраилов также рассказал, что Бациевы обращались к нему полтора года назад. Он пояснил, что согласно позиции Дакишвили, братья вложили деньги земли, после чего дважды вывели свои инвестиции.

«Были суды. Но суд в итоге Бациева оправдал, спор был закрыт в его пользу. Тем не менее осадок, видимо, остался. Дакишвили ко мне не обращались», — сказал он.