Представитель одной из семей рассказал свою версию конфликта в Ростовской области

Представитель семьи Василия Дакишвили, которая была на перестрелке в Ростовской области, рассказал в беседе с RT свою версию событий.

По его словам, братья Бациевы давно хотели захватить СПК «Новосёловский», но получили «юридический отпор» и «решили взять в руки оружие».

«И вот вчера утром приехали Бациевы к нам в село и стали угрожать Василию. Говорили, что они будут всем руководить и они — банда. Но им сказали: «Пошли вон отсюда!», а потом вечером они решили его убить», — заявил помощник Дакишвили.

По словам мужчины, Бациевы устроили засаду на дороге.

«Они стреляли в машину, думали, что это в ней едет председатель Василий, а это ехал его брат Зураб с товарищами. Они ехали на колхозной «Ниве» с тонированными стёклами. Бациевы начали стрелять и сразу убили двоих. Какие разборки. Это был чистый наезд и отбор земли. Хотели убить председателя, чтобы завладеть землёй», — отметил он.

Он также утверждает, что Дакишвили были без оружия.

22 октября в результате перестрелки в Ростовской области погибли пять человек, ещё двое получили ранения. По данным полиции, стрельбу открыли жители одного из хуторов в области, которые конфликтовали из-за участка для выпаса скота.

Подозреваемый по делу задержан.