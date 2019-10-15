Железная хватка: во Франции по делу о коррупции задержан бывший замглавы Центра связи ФСИН

По запросу Генпрокуратуры во Франции задержан экс-замглавы центра связи ФСИН Павел Щетинин. Он находился в розыске почти полтора года по делу о коррупции при закупке компьютеров для тюремного ведомства. По версии следствия, Щетинин вступил в сговор с поставщиками и закупил оборудование, не соответствующее требованиям безопасности, по завышенной цене.

Во Франции задержан бывший высокопоставленный сотрудник ФСИН России Павел Щетинин, обвиняющийся в коррупции при заключении госконтракта.

«По запросу Генпрокуратуры России во Франции задержан объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин, — рассказали RT в пресс-службе Генпрокуратуры. — Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В ближайшее время Генпрокуратура России направит в компетентные органы Французской Республики документы для экстрадиции Щетинина в Россию.

По словам источника RT в силовых структурах, во Франции, где Щетинин скрывался от правосудия, живёт его мать. При этом, по словам собеседника, этот дом Щетинин покупал сам, хотя всю жизнь проработал в правоохранительных органах и едва ли мог позволить себе недвижимость за границей на официальную зарплату.

На работу во ФСИН Щетинин пришёл в 2012 году. До октября 2018 года он отвечал за финансы во ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России, которое закупало ежегодно для нужд ФСИН России компьютерное оборудование и вооружение. Всего с 2011 года организация произвела закупки на сумму более 5 млрд рублей.

Преступление, в котором обвиняется экс-сотрудник ФСИН, произошло ещё в 2015 году. Тогда в ходе служебных проверок во тюремном ведомстве выяснилось, что ФСИН закупила компьютеры, не соответствующие требованиям безопасности и по завышенной цене. На приобретение техники было потрачено более 160 млн рублей бюджетных средств. Закупка проводилась в рамках выполнения государственного оборонного заказа на 2015 год. Заказчиком контракта было подведомственное ФСИН учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи».

По версии следствия, сотрудники ФСИН вступили в сговор с ФГУП НТЦ «Атлас», которое и поставляло 1,5 тыс. компьютеров, и, используя свои должностные полномочия, совершили хищение при заключении заведомо невыгодного госконтракта.

«Компьютеры были поставлены, но когда их принимали, то выяснилось, что они не соответствуют требованиям, прописанным в контракте, — пояснил RT источник во ФСИН. — Так, у машин не было CD/DVD-ROM и функции бесперебойного питания. Но самое главное — компьютеры не соответствовали требованиям для работы с документами под грифами «секретно» и «совершенно секретно».

По словам собеседника, в ходе разбирательств выяснилось, что техзадание на конкурс писали не во ФСИН, а сами сотрудники ФГУП «Атлас», которое и получило в итоге контракт.

Стоит отметить, что проверка во ФСИН закончилась для Щетинина выговором. Также дисциплинарные взыскание получил его заместитель Андрей Краснюков. Ещё один заместитель Щетинина выговора избежал, поскольку к тому моменту уже уволился из ФСИН.

Материалы проверки в Следственный комитет были переданы только в 2017 году. В апреле 2018 года СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вскоре следствие задержало в рамках уголовного дела руководителя Новосибирского филиала ГЦИТОиС Андрея Краснюкова. В октябре был арестован бывший начальник ГЦИТОиС Игорь Шайков и руководитель новосибирского филиала «Атласа» Игорь Раскинд.

Шайков и Краснюков в настоящий момент находятся под арестом в СИЗО.

Бесследное исчезновение

Осенью 2018 года в первый раз задержали Щетинина. Однако допросить его не удалось — Щетинину удалось сбежать, после чего он был объявлен в розыск.

«После задержания на Старвополье сотрудниками УСБ ФСИН Щетинин связался с журналистами и рассказал об аресте, — вспоминает в беседе с RT источник в силовых структурах. — Однако почему-то до Следственного комитета он так и не доехал — просто бесследно исчез. Где он находился всё это время, никто не знал».

По словам собеседника, конвоировавшие его безопасники могли специально допустить побег подозреваемого.

Ещё в ходе проверок во ФСИН все начальники Щетинина заявляли, что не знали о том, какое оборудование он собирается закупать, и что никаких распоряжений на этот счёт не давали.

Сам Щетинин также полностью отрицал вину и обращал внимание на тот факт, что контракт он лично не подписывал. По мнению бывшего сотрудника ФСИН, претензии руководства к закупленным компьютерам могли бы стать предметом хозяйственного спора в Арбитражном суде, но не поводом для уголовного преследования .