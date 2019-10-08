Против сотрудников ФСИН в 2019 году возбудили 10 дел за пытки

В отношении десяти сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний с начала года возбудили десять уголовных дел по факту превышения должностных полномочий с применением оружия или спецсредств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«За восемь месяцев 2019 года по пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК Российской Федерации в отношении 10 сотрудников возбуждено 10 уголовных дел», — заявили в аппарате.

Также указывается, что в 2018 году в целом по уголовно-исполнительной системе России возбудили 44 уголовных дела по фактам незаконного применения физической силы и специальных средств.

В сентябре СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты».