«Очень серьёзные нарушения»: в Минздраве рассказали об итогах проверки детского онкоцентра Блохина

Комиссия Минздрава провела проверку в НИИ детской онкологии и гематологии медицинского центра им. Блохина и выявила «очень серьёзные нарушения». Они связаны в том числе с неэффективными протоколами лечения и отсутствием электронной истории болезней. Между тем комиссия не нашла подтверждений заявлениям врачей НИИ, которые в сентябре обвинили новое руководство института в снижении зарплат и создании «атмосферы страха». Более того, в Минздраве рекомендовали поддержать деятельность новой главы центра Светланы Варфоломеевой.

В результате внеплановой проверки комиссии Минздрава России работы НИИ детской онкологии и гематологии (входит в состав Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина) выявлены «очень серьёзные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения». Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

До середины 2019 года детей в НИИ лечили по инновационным, но неэффективным протоколам, рассказал член комиссии, главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев. «Кроме того, там не было электронных историй болезни. Не было даже листов назначения в открытом, контролируемом виде», — добавил он.

Комиссия была создана после того, как восемь сотрудников НИИ обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Они жаловались на нового руководителя Светлану Варфоломееву, назначенную директором учреждения в июне 2019 года. Врачи утверждали, что Варфоломеева якобы предъявляет необоснованные требования, снижает зарплаты, создаёт «атмосферу страха», разрушая «сложившуюся лечебную практику высокого уровня».

В своём обращении медики потребовали отстранить главу НИИ. По их словам, в противном случае заявления об увольнении написали бы 26 сотрудников. По факту было написано восемь заявлений об увольнении (от семерых врачей и одной медсестры), из которых четыре удовлетворено, а остальные ещё рассматриваются.

В Минздраве это обращение медработников назвали «грубым нарушением врачебной этики».

По словам Байбариной, только пять медицинских работников института из 52 человек, опрошенных комиссией, рассказали о созданной новым руководством «атмосфере страха» и давлении. Эти люди и записали обращение к Путину. «Больше они говорили о своём человеческом непонимании и нежелании работать с Варфоломеевой, но никаких примеров нам приведено не было», — отметила глава комиссии. Остальные сотрудники НИИ, по словам Байбариной, говорили, что Варфоломеева требовательна, но не нарушает этических норм при общении с подчинёнными, а её требования справедливы и направлены на интересы пациентов.

Одна из авторов обращения, онколог Наталья Субботина, заявляла, что «начисление заработной платы сотрудникам превратилось в закрытый и несправедливый процесс и стало инструментом выдавливания неугодных».

В Минздраве пояснили, что Субботина была переведена с полутора ставок на одну «за нарушение трудовой дисциплины до прихода в институт детской онкологии и гематологии нового директора».

АГН «Москва»

Урезание зарплат, о котором говорила онколог, было разовым и связано с приведением в баланс всей бухгалтерии. «Этот период пришёлся на июль—август, когда сотрудники массово уходили в отпуск. Зарплатный фонд такого не выдержал. Но сейчас все получают зарплату своевременно и в полном объёме», — рассказал RT детский онколог Полад Керимов.

Сведения о низкой зарплате, которую якобы получают медицинские сотрудники онкоцентра, не подтвердились, выяснили члены комиссии. Одна из медсестёр заявляла, что ей платят в месяц от 2 до 5 тыс. рублей. В онкоцентре эти данные опровергли, подчеркнув, что сотрудница «уменьшает свою зарплату в десятки раз».

Более того, зарплаты сотрудников НМИЦ и НИИ детской онкологии растут, сообщила Байбарина. По её словам, если в 2018 году врачи детского центра получали 134 тыс. рублей в месяц, то в этом году средняя зарплата составила 179 тыс. рублей. У медсестёр за аналогичный период зарплаты увеличились с 76 тыс. до 87 тыс. рублей.

Медики жаловались и на то, что в здании НИИ нет вентиляции, стены покрыты плесенью, а палаты переполнены. Глава комиссии Минздрава на это сказала, что часть помещений, где выявлены проблемы с санитарно-эпидемическим благополучием, закрыты на ремонт, однако «каких-то совершенно катастрофических условий» участники проверки не обнаружили.

Среди претензий, которые предъявили авторы обращения к новому начальству, был рост нагрузки на сотрудников. Врачи жаловались на то, что после прихода Варфоломеевой их обязали присутствовать на всех обсуждениях по два-три раза в день. Также докторам добавили бумажной работы, из-за чего они стали меньше заниматься детьми, переложив часть своих обязанностей на медсестёр.

«Врачам стали говорить, что если они не выполняют все новые требования, то могут увольняться», — рассказывала RT президент региональной общественной организации инвалидов «Творческое партнёрство» Ирина Гордеева.

Однако коллеги онкологов подчеркнули, что и совершенствование процесса документооборота, и проведение собраний — не прихоть нового руководства, а требования, которые выполняются во всём цивилизованном мире. «Такие мероприятия вызывают всегда затруднения, поскольку людям приходится адаптироваться, — говорил RT работающий в центре им. Блохина детский онколог Денис Шевцов. — Понятно, что это вызывает насторожённость у старого коллектива, но вопрос, почему это принято так остро, остаётся открытым».

Требования нового руководства были обоснованными, оснований для увольнения Варфоломеевой не найдено, а директору НМИЦ рекомендовано поддержать её деятельность, добавили члены комиссии Минздрава.

Советник директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Владимир Поляков считает, что сложившаяся ситуация вызвана «неприятием нового человека, который пришёл со своими идеями» без попыток с ним договориться.

Как сообщал RT источник, знакомый с ситуацией, реальной причиной конфликта могла стать коррупция в онкоцентре, существовавшая до прихода нового руководства. «При этом Варфоломееву можно обвинить во многом, но поборов в Центре им. Дмитрия Рогачёва, когда она им руководила, никогда не было», — утверждал собеседник RT. Проверка Минздрава случаев коррупции не выявила.