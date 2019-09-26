«Фото не несут негативного характера»: с уволенного за «аморалку» педагога сняли подозрения в пропаганде насилия

Эротическая фотосессия почти двадцатилетней давности стала поводом для увольнения тренера по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерины Конопенко, а также полицейской проверки. Коллега обвиняла Конопенко в пропаганде культа насилия и жестокости по отношению к своей дочери. Как сообщили корреспонденту RT в УМВД Магнитогорска, противоправных действий не выявлено. Между тем уволенный тренер планирует восстанавливаться на работе через суд.

Педагог-психолог Екатерина Конопенко работает в системе образования с 1999 года. В последние годы преподавала кикбоксинг в центре «Максимум» в Магнитогорске. Пишет стихи под псевдонимом Катя Ганеши, увлекается индийской философией. В начале 2000-х участвовала в концептуальной чёрно-белой эротической фотосессии — снимки использовались в рамках культурного проекта «Эксперимент» для оформления поэтического альбома. В 2010 году в рамках другого проекта были сделаны фотографии дочери Конопенко: шестилетняя девочка позировала с пистолетом и мечом. Фото публиковались в прессе и вопросов ни у кого не вызывали.

Но после личного конфликта Конопенко с директором центра «Максимум» Еленой Севилькаевой о фотографиях узнали родители учеников — это, по их по словам, произошло с подачи администрации центра образования.

Эротические фото тренера были размещены не на личной странице в соцсети, а в сообществе, не имеющем к Конопенко никакого отношения. Узнать Екатерину в одной из девушек непросто, как и найти сами фотографии в интернете.

© Фото из личного архива Екатерины Конопенко

Снимки из эротической фотосессии также оказались у Маргариты Павловой, которая до 26 сентября была уполномоченным по правам человека в Челябинской области (ушла с должности и займёт кресло сенатора в Совете Федерации). Омбудсмен направила заявление в прокуратуру.

Одновременно по заявлению завхоза центра «Максимум» Ларисы Рогозиной полиция начала проверку в отношении Конопенко по ст. 156 УК РФ — якобы фотографии десятилетней давности указывают на жестокое обращение с собственным ребёнком.

Что спровоцировало конфликт

Конфликт с директором у Конопенко начался из-за питомцев живого уголка в клубе «Чёрный дракон», который после объединения нескольких учреждений допобразования стал частью центра «Максимум». Воспитанники «Чёрного дракона» много лет ухаживали за ранеными птицами. После объединения новый директор Севилькаева распорядилась ликвидировать клетки. Диких птиц вывезли в башкирский зоопарк, а «городских» голубей выкинули — буквально отдали на съедение кошкам. Борьба за сохранение уголка и спровоцировала противостояние между Конопенко и Севилькаевой.

Прокурорская проверка завершилась вынесением представления руководству «Максимума» о дисциплинарном взыскании. И хотя прокуратура на увольнении не настаивала, представление стало законным поводом для расторжения договора. Елену Конопенко уволили с формулировкой «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Инспектор по делам несовершеннолетних проверил и заявление завхоза: побывал в школе, где учится в 11-м классе теперь уже 17-летняя дочь Екатерины, опросил соседей и других свидетелей. Проверка фотографий десятилетней давности, которая тянулась с августа, по странному стечению обстоятельств завершилась именно в момент поступления запроса от корреспондента RT. Как сообщила представитель УМВД Магнитогорска Мария Морщакина, «фотографии не несут негативного характера, во время фотосессии в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не осуществлялось, снимки сделаны в рамках художественной фотосессии, указанные в обращении сведения не подтвердились».

Между тем уволенный тренер хочет вернуться к работе и собирается подавать в суд. На сторону Екатерины Конопенко встали правозащитный центр «Мемориал» и профсоюз «Учитель».

Корреспондент RT посетил последнюю тренировку Екатерины, поговорил с учениками и их родителями. По их словам, Конопенко — хороший педагог, умеет найти подход к детям. К ней ходят с удовольствием. Многие из тех, с кем пообщался RT, занимаются у неё несколько лет, а на снимки из фотосессии почти двадцатилетней давности реагируют совершенно спокойно: «Это её личное дело».

Редакция RT готовит подробный материал об истории Екатерины Конопенко.