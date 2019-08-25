Преемник легендарного кукурузника: Минпромторг сообщил о разработке самолёта на замену Ан-2

В России будет создан новый лёгкий многоцелевой самолёт на замену разработанному более 70 лет назад Ан-2. Об этом сообщили в Минпромторге. Воздушное судно должно вмещать до 14 пассажиров. Его цель — повышение транспортной доступности отдалённых регионов РФ и развитие местных авиалиний. Предполагается, что в новой разработке используют технологии, полученные при испытаниях новосибирского биплана ТВС-2ДТС. По мнению экспертов, российские регионы нуждаются в новом самолёте, приспособленном для работы на небольших аэродромах.

В России планируется создание нового регионального самолёта вместимостью до 14 человек, который должен прийти на смену знаменитому кукурузнику Ан-2, первый полёт которого состоялся 31 августа 1947 года. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. В ведомстве также рассказали о целях планируемой модернизации.

«Самолёт создаётся для повышения транспортной доступности отдалённых регионов России и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок», — приводит текст сообщения РИА Новости.

В середине августа стало известно, что Минпромторг планирует потратить более 1,2 млрд рублей на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию лёгкого самолёта. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Как отмечают в ведомстве, необходимость создания замены Ан-2, эксплуатация которых началась ещё в 1947 году, обусловлена значительным сокращением их численности, в то время как эти воздушные суда обеспечивают авиасообщение между регионами. При этом, по данным Минпромторга, в 15 регионах РФ авиация является основой транспортной системы.

«На основании представленных материалов аванпроекта, для проектирования и разработки перспективного лёгкого многоцелевого самолёта для серийного производства и эксплуатации на местных воздушных линиях, рекомендуется самолёт стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9-14 человек», — говорится в техзадании.

Согласно представленным материалам, до декабря 2020 года должен быть создан первый опытный образец нового самолёта, на котором будут проводиться статические испытания.

Ранее планировалось, что заменой Ан-2 станет одномоторный самолёт ТВС-2ДТС «Байкал», разработанный ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина».

«ТВС-2ДТС — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учётом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (лёгкий многоцелевой самолёт) создаётся новый серийный самолёт», — пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Как добавил источник РИА Новости в авиапроме, в сентябре будет принято решение о судьбе новосибирского биплана и использовании его особенностей при создании нового воздушного судна.

Самолёт ТВС-2ДТС

© RT

«Упростит транспортные коммуникации в регионах»

Проект будет организован на базе проверенных решений, но уже на новой технологической основе, полагает член Общественного совета при Минобороны России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Необходимость местных воздушных сообщений, она очень сильно присутствует. Особенно когда из одного небольшого населённого пункта, минуя большие аэропорты, нужно попасть в другой. Для организации такого транспортного сообщения необходим компактный соответствующий самолёт. И если такой самолёт будет, то это существенным образом упростит транспортные коммуникации непосредственно в регионах», — добавил эксперт в беседе с RT.

Как считает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, в Минпромторге выступили с очень хорошей инициативой. При этом он подчеркнул, что Ан-2 — уникальная в своём роде машина, которая, несмотря на свою простоту, чрезвычайно надёжна.

«Самолёт для региональных и межрегиональных линий нам очень нужен. Потому что в советское время это существовало как отдельное направление. Можно было из Самары перелететь в Саратов на маленьких самолётах. Можно было перемещаться с той же Сибири. Потому что у нас огромная страна, расстояния большие, дороги плохие, а вертолётов на всех не хватает. И эти самолёты были очень востребованы. Но с развалом СССР всё это дело пропало. И вот сейчас начинает возрождаться. Мы сейчас восстанавливаем базовые аэропорты, восстанавливаем небольшие аэропорты, и для них, соответственно, нужна техника. Нужны самолёты, которые приспособлены для работы на полевых аэродромах», — пояснил собеседник RT.

История Ан-2

Разработкой Ан-2, также известного как кукурузник или «Аннушка», в 1940-х годах занималось ОКБ-153 по гражданским и транспортным самолётам при Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова (позднее ставшее госпредприятием «Антонов») под руководством главного конструктора Олега Антонова.

Первый полёт опытного экземпляра, имевшего на тот момент обозначение СХ-1 или СХА, состоялся 31 августа 1947-го, а уже спустя год этот поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом был принят на вооружение советских ВВС и в ряды Гражданского воздушного флота СССР.

Стоит отметить, что не далее как в в феврале 2019-го Минобороны в рамках гособоронзаказа закупило эти многоцелевые лёгкие самолёты, как сообщала газета «Красная звезда» со ссылкой на оборонное ведомство.

Ан-2 внесён в книгу рекордов Гиннеса как самый долговыпускаемый — его производят уже более 70 лет. Причина такой популярности «кукурузника» заключается в его надёжности, безопасности и практичности в обслуживании. В общей сложности было построено свыше 18 тыс. экземпляров, в том числе с различными модификациями. Он был задействован при выполнении различных авиационных задач, начиная от гражданских, транспортных и заканчивая военными. Самолёт экспортировался в 26 стран мира. При этом его серийный выпуск до сих ведётся только в Китае.