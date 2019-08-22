«Никакого ОМОНа у домов не стоит»: что известно о массовой драке с участием цыган в кемеровском селе

Ряд СМИ и пользователей соцсетей сообщили о том, что в село Подгорное Кемеровской области, где 21 августа произошла массовая драка с участием цыган, стянуты подразделения ОМОНа и Росгвардии. В ходе потасовки были ранены двое жителей посёлка, и теперь правоохранители якобы сдерживают толпу, которая хочет устроить самосуд над цыганами. Однако в МВД и местной администрации эту информацию не подтвердили. Там отметили, что обстановка в Подгорном спокойная, бойцов ОМОНа там нет. Участковые провели обход.

21 августа в селе Подгорное Кемеровской области произошла массовая потасовка, в ходе которой, по разным данным, участвовали от 20 до 60 человек. Как сообщают региональные СМИ, поводом для драки якобы стали приставания местных цыган к жительницам села. В ходе потасовки два человека получили ножевые ранения — сейчас оба пострадавших находятся в больнице.

По фактам причинения вреда здоровью было возбуждено два уголовных дела, сообщается на сайте Главного управления МВД по Кемеровской области. Подозреваемый уже задержан, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Сообщение о потасовке сотрудникам правоохранительных органов поступило из медучреждения, куда доставили раненых. Один из пострадавших находится в отделении хирургии с ранениями брюшной полости, второй — в реанимации с ранами в области шеи и грудной клетки. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

После потасовки появилась информация о том, что местные мужчины стали собираться у дома на Северной улице, где якобы проживает большая цыганская семья. Согласно сообщениям местных СМИ, 22 августа численность толпы достигла 100 человек.

В соцсетях и некоторых изданиях появились сообщения, что для контроля над ситуацией к месту массового скопления людей были стянуты дополнительные подразделения полиции, а также сотрудники ОМОНа и Росгвардии, которые уже вторые сутки дежурят возле дома, не подпуская к нему толпу, якобы требующую отдать цыган на самосуд.

Также по теме Этнический конфликт в Чемодановке: как живёт село после массовой драки и гибели человека 13 июня в Пензенской области произошла массовая драка между цыганами и русскими. Она началась из-за бытового конфликта. В результате...

Впрочем, эту информацию не подтверждают ни в МВД, ни в администрации поселения.

В Министерстве внутренних дел заявили, что ситуация в селе остаётся спокойной, а поводом для драки 21 августа послужил обычный бытовой конфликт, произошедший несколькими днями ранее. В пресс-релизе ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому району отмечается, что все участники потасовки 21 августа на тот момент были пьяны. Кроме того, все они были ранее судимы.

В ведомстве подтвердили, что в Подгорном проводятся мероприятия по охране правопорядка, однако речи о введении ОМОНа не идёт.

«В населённом пункте полицейские проводят мероприятия по охране общественного порядка и профилактике правонарушений. Сегодня в сельском поселении подворный обход провели участковые уполномоченные полиции. Они побеседовали со всеми жителями. В течение всего дня граждан по личным вопросам принимает начальник службы участковых уполномоченных областного полицейского главка. Обстановка в населённом пункте спокойная», — говорится в официальном сообщении правоохранительных органов.

В свою очередь, глава Подгорновского сельского поселения Вячеслав Буймов утверждает, что информация о массовых выступлениях местных жителей против цыган не соответствует действительности. Буймов подчёркивает, что всё, происходящее сейчас в селе, — «обычный конфликт».

«Это всё фейк. Никакого ОМОНа у домов не стоит. Раздули не пойми что. Цыгане? О каких цыганах речь, у нас проживают граждане РФ. Наказание участникам будет административное, скорее всего. Ну, а насчёт пострадавших — это уже следствие пускай разбирается», — заявил RT глава поселения.

В правоохранительных органах также подчеркивают, что в селе Подгорное Кемеровской области нет цыганских поселений — по имеющимся данным, в населённом пункте живут не более 17 цыган на 1000 человек населения. При этом по данным за 2010 год, население Подгорного составляло лишь 800 человек.

13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошёл конфликт русских жителей поселения с местными цыганами. Поводом стали приставания цыган к девушкам на местном пруду. Когда более 20 мужчин собрались у дома цыган, чтобы «разобраться», началась драка.

Всего в потасовке приняли участие около 100 человек. В конфликте погиб один местный житель, пострадало четыре человека. На следующий день после драки несколько сотен жителей Чемодановки перекрыли федеральную трассу «Урал», требуя наказать убийц односельчанина.

Испугавшись беспорядков, из окрестностей Пензы сбежали несколько сотен цыган. Брошенными остались 90 домов в Чемодановке и соседнем селе Лопатки. Спустя два месяца после событий в Чемодановке региональная администрация сообщила, что все цыганские семьи, покинувшие район из-за массовых беспорядков, вернулись в свои дома.