«Взаимоотношения в семье были хорошие»: что говорят жители села Патрикеево о массовом убийстве

В Ульяновской области прошли похороны семьи, в убийстве которой подозревают 16-летнего подростка. Проститься с погибшими на кладбище пришли жители со всей округи. Сам школьник, покончивший с собой после массового убийства, был днём ранее похоронен отцом в другом селе. Корреспондент RT побывал в селе Патрикеево, где произошла трагедия и поговорил со знакомыми погибших. Сосед жертв убийства полагает, что к трагедии могло привести чрезмерное увлечение подростка онлайн-играми. Однако другие собеседники RT отметили, что не могут понять причин произошедшего, ведь подозреваемый любил своих родных, отлично учился и отличался хорошим поведением.

Похороны пяти членов семьи Камалетдиновых, которых в ночь на 18 августа, по одной из версий, убил 16-летний Тимур Камалетдинов, прошли 20 августа в ульяновском селе Патрикеево. Проводить в последний путь жертв убийства, которое своей бессмысленной жестокостью потрясло всю страну, пришли все односельчане.

Село Патрикеево Базарносызганского района — небольшое: две улицы, полторы сотни жителей. Дом Камалетдиновых расположен на холме. В рамах стоят пластиковые окна, но такие здесь у многих, а вот входная дверь совсем хлипкая. Причём сам дом на две семьи, поэтому шестеро членов семьи занимали только его половину — за стенкой живёт еще одна семья.

«Во всём виноват интернет, — безапелляционно отвечает сосед Николай Баранов на вопрос RT о возможных причинах трагедии. — Он постоянно сидел в компьютере. Игры эти, «стрелялки», интернет. Мог всю ночь играть, час проспать и ехал в школу. И всё успевал. Сам удивляюсь, как. Спокойный мальчик, отличник, не пил, не курил, ничего подозрительного совершенно не было».

Трагедия произошла глубокой ночью. Убийца действовал практически бесшумно, сопротивления ему оказать никто не смог, и соседи за стенкой ничего не слышали. Они узнали о резне только около полудня, когда тела убитых первым обнаружил дядя Тимура.

Самого юношу нашли мёртвым в 500 метрах от дома возле вышки сотовой связи. Тело обнаружил приятель подростка, которому тот отправил голосовое сообщение, сообщив о случившемся.

Несмотря на «ночной» образ жизни с «зависанием» в интернете Тимур действительно великолепно учился, был на хорошем счету в школе, участвовал в школьных олимпиадах и, по уверению всех местных жителей, включая его одноклассников, был вполне нормальным ребёнком.

Поэтому даже на церемонии прощания с погибшими потрясённые трагедией односельчане продолжали очень тепло отзываться не только о жертвах резни, но и о самом Тимуре. В словах каждого выступающего сквозило непонимание причин случившегося — внятно объяснить её для себя местные жители пока никак не могут.

«Как ученика я его характеризую только с положительной стороны. Он всегда был готов к занятиям. С одноклассниками отношения были доброжелательные. Подавленного настроения никогда не было, дисциплину никогда не нарушал», — рассказал RT о Тимуре директор местной школы Александр Исачкин.

По его словам, подросток учился на одни «пятёрки», причём по всем предметам.

«На переменах все дети в смартфонах, а за ним я такого не замечал. Ничего плохого и о его матери не могу сказать, она всегда меня слушала», — добавил Исачкин.

Несколько лет назад у Марины, матери Тимура, были проблемы с алкоголем, а с 2016 по 2018 год семья даже стояла на учёте в районном отделении соцзащиты населения.

«Но при этом, когда мы выезжали, проблем воспитания с детьми не было. Взаимоотношения в семье были хорошие, финансовое состояние на среднем уровне, им всегда помогали родители — бабушка и дедушка. Марина уезжала работать в Ульяновск, потом она вернулась, родила близняшек и находилась в отпуске», — рассказал RT глава районного отдела соцзащиты Александр Расчупкин.

По его словам, в последнее время Марина завязала с алкоголем, однако у женщины не так давно выявились серьёзные проблемы со здоровьем.

«У неё случилось заболевание. Она в Москву ездила, мы ей помогали с проживанием. Диагноз не могу разглашать. Ей сделали удачную операцию, со здоровьем всё нормализовалось», — говорит чиновник. По данным RT, заболевание Марины Камалетдиновой связана с мозгом, а в столице ей делали трепанацию черепа.

По словам Расчупкина, в целом, в семье были хорошие отношения, бабушка и дедушка всегда были в доброжелательном настроении, были отзывчивыми, очень любили внуков.

«О лишении родительских прав вопрос никогда не ставился. Предлагали только помочь пройти лечение от алкогольной зависимости. Марина, чтобы её скорее сняли с учёта, даже участвовала в конкурсе на лучшую маму. Приносила рисунки детей для этого конкурса», — говорит он.

По словам представителя соцзащиты, от Тимерлана подобного ожидать никто не мог. «Когда мы разговаривали с ним, психологи с ним разговаривали — никаких предпосылок не было. В последнюю очередь на кого подумали бы, что он может такое сотворить — так это на Тимерлана», — отметил Расчупкин.

Власти оказали помощь с похоронами семьи, выделив на эти цели 260 тыс. рублей.

Официально Марина не работала, а соседи говорят, что она была блогером. Женщина вела вебинары, где рассказывала, как правильно построить свою жизнь и достичь успеха.

Отец Тимура Ильдус много лет жил отдельно, в другом районе. Ранее у него были проблемы с алкоголем, но затем мужчина смог справиться с пагубной привычкой и стал больше времени уделять сыну. Тем не менее, Тимур общался с ним не очень часто. После трагедии Ильдус Камалетдинов забрал тело сына и 19 августа похоронил его в другом селе по мусульманским обычаям.

Несмотря на гибель подростка, Следственный комитет намерен разобраться в причинах трагедии. В рамках возбуждённого уголовного дела об убийстве двух и более лиц следователь уже назначил посмертную психиатрическую экспертизу подозреваемого.

Как рассказали RT местные жители, приятели юноши уже поделились со следователями его словами, сказанными за несколько часов до трагедии. Тогда он признался друзьям, что ему «всё надоело» и он решил «уйти» вместе со своими родными. Учитывая, что друзья к этому моменту уже выпили немного пива (также со слов местных), большого значения словам Тимура никто не придал.

Специалисты также внимательно анализируют предсмертную записку, которую оставил школьник. В ней он написал, что «решил уйти из жизни, чтобы не расстраивать родственников, поэтому он решил забрать их с собой».

Односельчане Тимура рассказывают, что его больше всего волновала реакция мамы, которая его любила и которая, по его мнению, тяжело переживала бы самоубийство сына. Другие источники сообщают, что очень тёплые чувства юноша испытывал к дедушке и бабушке. С четырёхлетними детьми он якобы решил расправиться, чтобы не оставлять их сиротами. На фоне появления информации, что подобные мотивы могли привести к массовому убийству, возникли предположения, что подросток мог страдать шизофренией.