В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Как отмечается, следователем по Ленинск-Кузнецкому району возбуждено два уголовных дела.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

Телесные повреждения потерпевшие получили в ходе конфликта с местными жителями, которому за несколько дней до драки предшествовала ссора на бытовой почве, проинформировали в ведомстве.

В правительстве региона Интерфаксу сообщили, что обстановка в Подгорном находится под контролем.

Собеседник агентства рассказал, что в селе прошла встреча с участием представителей местных властей, правоохранительных органов и жителей.

По его словам, жители населённого пункта «остались удовлетворены результатами встречи».

Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорном. В результате произошедшей драки два человека были госпитализированы.