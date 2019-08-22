В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
- РИА Новости
Как отмечается, следователем по Ленинск-Кузнецкому району возбуждено два уголовных дела.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.
Телесные повреждения потерпевшие получили в ходе конфликта с местными жителями, которому за несколько дней до драки предшествовала ссора на бытовой почве, проинформировали в ведомстве.
В правительстве региона Интерфаксу сообщили, что обстановка в Подгорном находится под контролем.
Собеседник агентства рассказал, что в селе прошла встреча с участием представителей местных властей, правоохранительных органов и жителей.
По его словам, жители населённого пункта «остались удовлетворены результатами встречи».
Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорном. В результате произошедшей драки два человека были госпитализированы.