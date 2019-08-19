Равенство перед законом: в Госдуму направлена инициатива о декриминализации статьи об оскорблении представителей власти

Общественная организация «Коллективная защита» направила в Государственную думу обращение с требованием отменить уголовное преследование за оскорбление представителей власти. Авторы инициативы считают, что ст. 319 УК РФ противоречит конституционным принципам, поскольку основной закон уравнивает права всех россиян, а ответственности для представителей власти за оскорбления простых граждан не предусмотрено. Опрошенные RT эксперты поддерживают идею о внесении поправок в УК. По их мнению, такого рода инциденты должны разбираться в гражданском судопроизводстве.

Общественная организация «Коллективная защита» направила в Госдуму инициативу о декриминализации ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти. Об этом RT сообщил президент организации Марат Аманлиев.

Организация просит декриминализировать статью, поскольку общественной опасности такие деяния не несут, а чиновники и обычные граждане должны быть равны перед законом, сообщил Аманлиев.

В документе отмечается, что, согласно ст. 19 Конституции России, все равны перед законом и судом. Однако действующий закон не позволяет привлекать к уголовной ответственности должностных лиц в случае оскорбления ими обычных граждан.

«По какой-то причине законодатель посчитал, что общественная опасность от оскорбления гражданином представителя власти настолько велика, и последствия настолько значительны, что это деяние с нормативно-правовой точки зрения нужно расценивать как уголовное преступление, — поясняет RT Аманлиев. — Однако, законодатель не посчитал, что аналогичные деяния представителей власти в отношении гражданин должны быть также уголовно наказуемы. Выходит, что чиновник или полицейский может оскорблять граждан, не боясь каких-то уголовно-правовых последствий, нарушать право гражданина на достоинство личности. С точки зрения как теории права, так и с правоприменительной, такая ситуация — правовой абсурд».

При этом, как отмечает собеседник, представители власти регулярно допускают оскорбительные высказывания в публичном пространстве в отношении граждан — на телевидении и в социальных сетях.

Судимости и штрафы

Санкции для осужденных за оскорбление представителей власти предусматривают штраф в размере до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до одного года.

Как показывает судебная практика, по ст. 319 УК РФ россиян судят чаще всего, предъявляя им также обвинение и по ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Большинство попадающих под суд за такие преступления граждан совершают их в состоянии алкогольного опьянения в отношении полицейских, пытающихся составить на них административный протокол за нахождение в общественных местах в нетрезвом виде.

© Руслан Кривобок/РИА Новости

Однако регулярно на скамье подсудимых оказываются граждане, обвиняющиеся исключительно в оскорблении представителей власти.

Так, например, в августе 2019 года в городе Гурьевске Калининградской области СК отчитался в завершении расследования уголовного дела в отношении 17-летнего воспитанника детского дома. В ведомстве рассказали, что граждане вызвали сотрудников полиции к лежащему на дороге подростку. Полицейские доставили парня в медицинское учреждение, где выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В СК отмечают, что подросток был агрессивен и оскорбил инспектора ПДН, который находился в больнице, нецензурными выражениями.

В Екатеринбурге СК продолжает расследование уголовного дела по факту оскорбления местным активистом Станиславом Мельниченко сотрудника полиции по связям со СМИ Евгения Крюкова. Во время акции протеста, посвящённой теме вопросу строительства нового храма, Мельниченко оскорбил полицейского, который был одет в гражданскую одежду и не предъявлял удостоверение.

В Санкт-Петербурге полицейский Виктор Борисенко написал заявление на местную жительницу Марию Иванову, задержанную 10 августа на несанкционированной акции. В ходе задержания девушка сказала полицейскому, что у него «совести нет». СК проводит проверку по признакам ст. 319 УК РФ.

Ранее RT рассказывал, как больная раком 66-летняя москвичка Тамара Васильева оказалась под арестом из-за неуплаченного штрафа в семь тысяч рублей за оскорбление представителя власти. В 2015 году Васильева в Краснодарском крае обругала нецензурной бранью чиновников, которые якобы отказывались ремонтировать дорогу рядом с домом её сестры. Суд приговорил пенсионерку к штрафу, но пенсионерка не смогла его выплатить. В итоге спустя четыре года она была арестована.

Люди должны иметь право

Опрошенные RT эксперты поддерживают инициативу.

Доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Андрей Некрасов отмечает, что эту норму закона юридическое сообщество расценивает как цензуру.

«Этот закон не способствует развитию гражданского общества, — заявил RT Некрасов. — Если кого-то из представителей власти это оскорбляет — всегда можно подать гражданский иск. Люди должны иметь право выражать своё мнение, пусть и эмоционально. Так что я поддерживаю инициативу. Ведь и правда, чиновник регулярно оскорбляют граждан, но часто не несут за это даже дисциплинарной ответственности. Вспомнить хотя бы высказывание чиновницы из Свердловской области о том, что государство не просило рожать детей. Даже министры позволяют себе неуважительные реплики в адрес граждан».

Ведущий научный сотрудник и заместитель заведующего кафедры конституционного и административного права ВШЭ Илья Шаблинский также считает, что статью должна быть декриминализирована.

«Это просто пошлость, когда какая-то группа лиц изобретает для себя формы защиты, — отмечает в беседе с RT Шаблинский. — К тому же этот состав все чаще трактуется расширительно и неадекватно. Когда закон появился, к ответственности привлекали за мат в отношении президента, что хотя бы соответствует описанию нормы, где говорится о неприличных формах высказываний. Сейчас уголовные дела возбуждаются за фразы вроде «У тебя нет совести». При этом в постоветсткой в России народ всегда ругал власть, и ничего — это обычное дело».