«Из-за 7000 рублей»: суд освободил из СИЗО пенсионерку, арестованную в связи с неуплатой штрафа

Мосгорсуд освободил из СИЗO 66-летнюю москвичку Тамару Васильеву. Женщина, больная раком, оказалась под арестом из-за неуплаченного штрафа в семь тысяч рублей за оскорбление представителя власти. В 2015 году Васильева в Краснодарском крае обругала нецензурной бранью чиновников, которые якобы отказывались ремонтировать дорогу у дома сестры. Суд приговорил пенсионерку к штрафу, но женщина не смогла его выплатить. В итоге спустя четыре года она была арестована. Ответственный секретарь ОНК намерен проинформировать о ситуации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

24 июля Московский городской суд постановил освободить из СИЗО 66-летнюю пенсионерку Тамару Васильеву. Женщину, страдающую заболеванием щитовидной железы, арестовали на 30 суток из-за неуплаченного штрафа за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). При этом санкция по данной статье не предполагает ограничения или лишения свободы. Адвокаты боялись, что из-за тяжёлой болезни женщина может не дожить до конца ареста.

Всему виной лужа

Инцидент с оскорблением чиновников произошёл в 2015 году. Тогда Тамара Васильева отдыхала у сестры Валентины в Новопокровском районе Краснодарского края. Родственница жаловалась, что администрация уже несколько лет не может привести в порядок проезжую часть перед её домом и она вынуждена ходить по лужам и «утопать в грязи». В итоге Васильева пошла разбираться в ситуации к главе поселения.

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«Она врывается в кабинет, когда у нас проходило совещание, и начинает оскорблять меня, администрацию: «Я вас тут сейчас научу работать, я из Москвы». Все были в шоке. Все её знают, она приезжает два раза в год и устанавливает свои порядки на всей территории поселения. Предыдущая глава поселения тоже много натерпелась от Тамары и Валентины», — рассказал в беседе с RT глава Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андрей Борисовский.

По его словам, он решил проверить ситуацию лично и с участковым поехал на место, но там Васильева только продолжала оскорблять нецензурной бранью его, его детей, родителей, говорить: «Чтоб ты домой не доехал, чтоб ты разбился, чтоб на погосте были все твои родственники». После этого Борисовский написал заявление участковому, так как всё это происходило ещё и на виду у жителей поселения.

Как рассказал RT Сергей Николаевич, начальник юридического отдела администрации, Васильева оскорбила не только Борисовского, но и представителей депутатского корпуса.

«Она ругалась, оскорбила нескольких людей, не только главу поселения, жителей посёлка. После этих разборок суд ей выписал штраф, она тут больше не появлялась, полицейские её разыскивали. У нас депутаты совета работают на бесплатной основе, их тут нецензурной бранью покрыли», — подчеркнул мужчина.

При этом, как рассказал Борисовский, когда дело ушло в Следственный комитет, Тамару нашли в Москве и привезли в Краснодарский край. По его словам, даже в машине сотрудников правоохранительных органов она вела себя неадекватно.

«Она по дороге слюни и пену пускала и говорила, что у неё эпилепсия, ходила в туалет под себя. Такие же концерты она уже и тут в Следственном комитете выдавала, её записывали», — утверждает Борисовский.

Признали виновной

Против Васильевой было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). В 2017 году местный суд признал её виновной и обязал выплатить штраф в размере семи тысяч рублей.

По словам адвоката Васильевой Дмитрия Джулая, в постановлении суда не были указаны реквизиты для оплаты штрафа.

«Для Васильевой семь тысяч рублей большие деньги, а их не было. Плюс суд не указал реквизиты, куда переводить выплату. Она пыталась несколько раз узнать у судьи, куда платить штраф, он её отфутболивал. В итоге она уехала в Москву, не заплатив. Тамара — женщина преклонных лет, одинокая, не догадалась найти информацию в интернете. Это, конечно, не в полной мере её оправдывает, но судья не написал в обвинительном заключении реквизиты», — поясняет Джулай в комментарии RT.

По словам адвоката, в марте 2018 года мировой судья судебного участка №185 Новопокровского района Краснодарского края вынес определение о замене наказания со штрафа на ограничение свободы, так как до того времени Васильева штраф не оплатила. Но Тамара об этом не знала.

Летом 2019 года Васильева снова поехала в гости к Валентине, однако с поезда её снял наряд полиции. Оказалось, что с января 2019 года она находится в розыске. Сутки женщину продержали в отделении. Позднее, 15 июля, по требованию УФСИН, Басманный суд Москвы принял решение заключить её под стражу на 30 суток, чтобы потом изменить наказание.

«Это дело обычного разгильдяйства, не потрудились её найти, вынесли первое решение о замене штрафа на ограничение свободы в Краснодаре, хотя должны были направить в Москву, по месту жительства. Здесь её никто не искал: выходы по месту жительства, опросы соседей — ничего этого не было сделано. Судья Басманного просто подмахнула это решение в угоду ФСИН», — считает Джулай.

Он уточнил, что с 1992 года Васильева зарегистрирована в Москве и всё это время проживает по прописке.

При этом санкция по ст. 319 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Ограничения или лишения свободы не предусмотрено.

«Решение не должно было быть таким строгим»

Джулай рассказал, что в СИЗО Васильева чувствует себя плохо. В связи с этим он опасался, что женщина может не дожить до конца ареста.

«Она находится в подавленном состоянии, не может ни спать, ни есть, с её слов, медицинская помощь ей не оказывается. Ей дали какие-то таблетки, и её стошнило сразу. Выглядит очень плохо. У неё огромная опухоль щитовидной железы во всё горло, и её видно», — рассказывает адвокат.

Васильеву посетил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников. Он рассказал, что женщину с большими проблемами со здоровьем поместили в 20-местную камеру. Однако сокамерницы вошли в положение и помогали ей во всём.

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«По нашей просьбе медики осмотрели её и зафиксировали повышенное давление, подтвердили практически все диагнозы. Её неоднократно осматривали врачи, пока она находилась на карантине. Мы рекомендовали следить за её самочувствием, попросили уделить ей максимальное внимание», — рассказал Мельников RT.

При этом он отметил, что Васильева на суде по избранию ей меры пресечения готова была оплатить штраф.

«Готова хоть сейчас оплатить. Как из-за семи тысяч рублей меня могли поместить в тюрьму? У многих людей штрафы в миллионы, а меня из-за семи тысяч посадили! Лучше бы я не ввязывалась в эту историю. Всё равно за свои деньги пришлось делать дорогу. Я себя неважно чувствую», — рассказала Васильева Мельникову.

Он сообщил, что намерен проинформировать о ситуации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

«С юридической позиции я считаю, что решение не должно было быть таким строгим. Можно было назначить какой-то дополнительный штраф за неуплату. Можно было придумать какую-то иную меру, не связанную с заключением под стражу», — считает Мельников.