В Курской области проверят ситуацию с пенсионеркой, сделавшей капремонт дома за свой счёт

В рамках проекта «Не один на один» и интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры России «Эфир» будет проведена проверка ситуации с пенсионеркой Светланой Бониной, сделавшей за свой счёт капитальный ремонт барака, который теперь намерены снести.

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© Светлана Бонина

Как пояснили RT в прокуратуре Курской области, в настоящее время прокурор Глушковского района организовал проверку соблюдения органами местного самоуправления жилищного законодательства.

При этом, по данным надзорного ведомства, жильцы аварийного дома в администрацию посёлка с заявлением о постановке их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не обращались.

«Согласно поступившей информации, администрация посёлка Тёткино не обладает свободным муниципальным жилищным фондом и не располагает сведениями о возможном предоставлении квартир на условиях социального найма в Курске», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее RT рассказывал, что в Курской области 72-летняя пенсионерка Светлана Бонина за свой счёт отремонтировала многоквартирный барак после того, как местные власти отказались это делать.

Женщине пришлось потратить все свои сбережения и взять кредит. За работы она отдала более 1,5 млн рублей.

Уже после того, как ремонт закончился, чиновники признали дом аварийным — и теперь собираются его снести.