В Курской области власти намерены снести дом, который на свои деньги отремонтировала пенсионерка

В Курской области 72-летняя пенсионерка Светлана Бонина за свой счёт отремонтировала многоквартирный барак после того, как местные власти отказались это делать. Женщине пришлось потратить все свои сбережения и взять кредит. За работы она отдала более 1,5 млн рублей. Уже после того, как ремонт закончился, чиновники признали дом аварийным — и теперь собираются его снести. По словам Бониной, жильцов планируют переселить в Курск, но выделят при этом квартиры меньшей площади. Пенсионерка выступает против переезда. Она пыталась добиться возмещения затрат на ремонт дома в суде, но иск не удовлетворили. Как заявили RT в администрации Курской области, техническое состояние здания не соответствует стандартам.

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© Светлана Бонина

72-летняя пенсионерка Светлана Бонина из Курской области взяла кредит и в 2015 году за свой счёт отремонтировала ветхий восьмиквартирный барак. Однако после проведённого капитального ремонта дом признали аварийным и подлежащим сносу. По словам женщины, всех жильцов намерены переселить в областной центр, где им выделят меньшую площадь.

Ремонт или жизнь

В начале 2000-х Светлана Бонина и её муж купили двухкомнатную квартиру площадью 63,3 кв. м в посёлке Тёткино Курской области. Восьмиквартирный дом был построен в 1906 году и с тех пор не ремонтировался. В 2010 году у здания стали заваливаться стены, начала рушиться крыша и сильно просел фундамент.

Жильцы обратились в администрацию посёлка и местный ЖЭК. Однако там им сообщили, что в ближайшее время ремонт дома проводиться не будет. Обращение к губернатору тоже не помогло.

«У нас был выбор: либо мы отремонтируем дом за свой счёт, либо стены и крыша рухнут нам на голову. Мы реально очень боялись за свою жизнь. Поскольку проседал угол дома с нашей стороны, то мы с мужем решили провести капитальный ремонт за свой счёт», — вспоминает Бонина.

По словам пенсионерки, она взяла все свои сбережения, а также кредит в размере 500 тыс. рублей под 23,1% годовых и оплатила проведение работ.

В 2015 году Бонины дом отремонтировали: заменили две несущие стены, поменяли фундамент, перекрыли часть крыши и сделали ремонт в комнатах своей квартиры, где из-за покосившихся стен порвались обои. Всего Бонины потратили более 1,55 млн рублей.

Суды по возмещению средств

Как рассказывает Бонина, кредит выплачивать было очень тяжело. Ей приходилось каждый месяц отдавать банку по 14 тыс. рублей при пенсии в 18 тыс. рублей. Пенсионерка признаётся, что была вынуждена взять ещё один заём.

vk.com

© Светлана Бонина

«Но тут нам повезло: выдали всего 200 тыс. рублей под 11% годовых. Мы хоть тот немного погасили и выбрались», — поясняет Бонина.

Женщина более 50 лет проработала учителем математики в местной школе. В один из дней её пришли навещать выпускники, среди которых была женщина, которая работала судьёй. Она посоветовала бывшей учительнице попытаться через суд вернуть потраченные деньги.

«Она сказала, что по ст. 184 ЖК РФ деньги, потраченные на капитальный ремонт дома, мне обязаны вернуть», — рассказывает Бонина.

Женщина обратилась в суд за возмещением средств. Однако в мае 2018 года Ленинский районный суд Курска отказал ей в удовлетворении иска. Суд также отметил, что истец не предоставил документа о согласовании работ с фондом капитального ремонта домов Курской области.

Пенсионерка обжаловала постановление в Курском областном суде. Однако и там ей отказали в удовлетворении требований.

При этом всё это время коммунальщики настаивали, что Бонина должна платить взносы в фонд капитального ремонта. Однако пенсионерка наотрез отказалась.

«Я не против, но пусть региональный оператор тогда сперва вернёт мне 1,5 млн рублей, которые я потратила на тот же ремонт. Я и так все сбережения потратила на ремонт, да ещё и кредит буду теперь десять лет выплачивать», — возмущается женщина.

В январе 2019 года сумма долга Бониной по взносам в фонд капремонта достигла 28 тыс. рублей. В итоге коммунальщики подали на женщину в суд с целью взыскания средств. В феврале суд встал на сторону пенсионерки и постановил, что платить она не должна.

Признали аварийным

Однако на этом война Бониной с местными чиновниками не закончилась. В апреле 2019-го многоквартирный дом, отремонтированный за счёт пенсионерки, признали аварийным и подлежащим сносу.

«Чиновники вдруг установили, что у дома 75% износа — и это после проведённого ремонта. Не понимаю, почему они тогда оставляли наши обращения без внимания, а тут, когда мы всё сделали, они решили сносить дом», — рассказывает Бонина.

По словам женщины, теперь их собираются переселить в квартиры в Курске — за 190 км от родного села.

«Мы с мужем копили на эту квартиру всю жизнь и купили свои 63,3 кв. м. Теперь нас переселяют в 36 кв. м. Мы на себя их даже оформить не можем, не то что внукам оставить. Не понимаю, почему должна отдавать свою кровную квартиру. У нас здесь почти все старики. Куда их переселять с родной земли? Мы хотим тут помереть», — заявляет пенсионерка.

Как утверждает Бонина, после её жалоб в администрации села заверили, что переселение из аварийного жилья затягивается на годы и женщина может жить в своей квартире.

Пенсионерка рассказала RT, что чиновники советуют ей обратиться к губернатору области.

«Не привело к улучшению технического состояния»

В администрации Курской области RT заявили, что ремонт, произведённый Бониной, не привёл к улучшению технического состояния конструкций всего здания, поэтому дом необходимо снести.

«Бониной С.И. произведён капитальный ремонт своей квартиры, в том числе ею были произведены работы по капитальному ремонту части общего имущества многоквартирного дома, что не привело к улучшению технического состояния дома в целом», — сообщили в администрации.

Чиновники пояснили, что по действующему законодательству переселение жильцов должно производиться в границах соответствующего населённого пункта или с согласия в письменной форме в границах другого. Кроме того, возможна выплата выкупной стоимости жилого помещения.

Также в администрации заверили, что жилое помещение, предоставляемое в связи с переселением, должно быть равнозначным по площади.

Сроки переселения из аварийного дома назначены на 2019—2025 годы.