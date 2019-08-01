Военные самолёты и предложение Трампа о помощи: как в Сибири борются с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп предложил России помощь в тушении пожаров. Эту инициативу он выдвинул в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поблагодарил коллегу за готовность оказать поддержку, однако отметил, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с огнём. Так, в Красноярск прибыли военные самолёты Ил-76, а в Приангарье — самолёты-амфибии Бе-200.

США предложили России свою помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Эта тема была поднята в телефонном разговоре между главами государств Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин ответил, что российская сторона при необходимости им воспользуется», — говорится в заявлении.

При этом российский лидер отметил, что для ликвидации пожаров в регион уже были направлены дополнительные силы и средства.

«Владимир Путин информировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами», — добавили в пресс-службе.

Помощь военных

Ранее, 31 июля, российский президент поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири. В соответствии с его распоряжением в Красноярск уже прибыли военные самолёты Ил-76.

«Первые два Ил-76 вылетели для тушения пожаров. Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 километров северо-восточнее Красноярска», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в город прибыли экипажи из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей. Также в Красноярск будут направлены вертолёты Ми-8.

«Всего перелёты на расстояния от 800 до 2300 километров из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей к месту выполнения задач совершат экипажи 10 вертолётов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами», — заявили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что все привлекаемые экипажи самолётов и вертолётов имеют специальную подготовку и неоднократно участвовали в тушении природных пожаров в разных регионах России.

Как рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, огонь будут заливать сразу несколько самолётов.

«Очаги пожаров будут тушить одновременно четырьмя—пятью самолётами. Они будут идти друг за другом. Только так пожар можно будет потушить», — уточнил он.

Волна огня и дыма

В Иркутскую область, где горит более 720 тыс. га, также направили дополнительную авиацию. В частности, к тушению привлечены экипажи самолётов-амфибий Бе-200 МЧС России.

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«У нас перебазированы самолёты Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Вчера один борт Бе-200 был перебазирован в Иркутск, сегодня он работает на тушении пожаров в лесах нацпарка. Завтра мы ожидаем в Иркутске ещё один Бе-200, он будет работать в паре с уже прибывшим бортом. Сегодня ожидаем прибытие пяти Ил-76, базироваться они будут в Братске, завтра приступают к работе. Это авиация Министерства обороны. Кроме того, в Усть-Куте будут базироваться четыре, в Киренске — три вертолёта Ми-8», — рассказал заместитель начальника регионального главка МЧС Василий Разумнов.

По его словам, приоритетом для действий авиации будут те зоны возгорания, дым от которых идёт на населённые пункты. В зоне задымления сейчас находятся 28 районов области. Самая сложная обстановка складывается в Киренском районе и в самом городе Киренске. Там зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Между тем за сутки огнеборцам удалось ликвидировать три пожара на 133 га. Также удалось локализовать шесть возгораний общей площадью 7250 га.

«Три таких очага находятся в Киренском районе, по одному в Жигаловском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском. Ещё один пожар локализован в Качугском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», его площадь 0,7 га», — сообщается на сайте областного правительства.

К тушению пожаров в Иркутской области собираются привлечь и природу. Как заявил замглавы регионального Министерства лесного комплекса Михаил Карнаухов, в районы возгораний направлен самолёт-зондировщик Ан-26 для искусственного вызывания осадков.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС РФ

РИА Новости

© Георгий Зимарев

«Зондировщик Ан-26 по искусственному вызыванию осадков отработает в Казачинско-Ленском, Киренском и Мамско-Чуйском районах. Это удалённые северные районы, поэтому вызывание там осадков никак не может сказаться на паводковой обстановке», — заверил Карнаухов.

В ручном режиме

Усилят группировки по борьбе с возгораниями и в Бурятии. Накануне, 31 июля, региональное правительство сообщило, что более 100 десантников перебросят на север республики, где бушуют пожары.

«Самая сложная обстановка — на севере республики, в основном в труднодоступной местности. Применение тяжёлой техники там невозможно, лесные пожары тушатся вручную. Принято решение о перегруппировке — свыше 100 парашютистов-десантников переводятся из других районов в зону обслуживания Северобайкальского района», — говорилось в заявлении пресс-службы местных властей.

На данный момент в Бурятии действуют 25 лесных пожаров площадью почти 42 тыс. га. В общей сложности по всей стране охвачена огнём территория в 2,7 млн га, что на 12% больше, чем в прошлом году. По сообщениям ФБУ «Авиалесоохрана», за сутки удалось справиться с 29 лесными пожарами на площади 404 га. Вместе с тем режим ЧС продолжает действовать в четырёх субъектах РФ.

Ситуация на контроле

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МЧС, Минприроды и региональным властям Сибири и Дальнего Востока до 30 августа разработать предложения по созданию специализированного лесопожарного центра. Он также поставил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД задачу «провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины».

Помимо этого, Медведев поручил Минприроды, МЧС, Минобороны, Минфину к 3 августа подготовить предложения о финансировании МЧС, Минобороны и регионов из средств резервного фонда для покрытия расходов на тушение пожаров.

Минприроды к тому же должно разработать предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны, в том числе установления зон контроля лесных пожаров.