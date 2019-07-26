Транспортная ответственность: Путин подписал законы об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре

Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих ответственность за нарушения при проведении техосмотра. Теперь наказание предусмотрено не только за выдачу фальшивых диагностических карт, но и за внесение недостоверных данных в государственные информационные базы. Президент также утвердил уголовную ответственность за непропуск автомобиля скорой помощи и препятствование деятельности медиков, а также административное наказание за нарушение режима труда профессиональных водителей.

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, усиливающих ответственность за нарушения при техническом осмотре. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Закон вводит ответственность не только за выдачу недостоверных диагностических карт, но и за внесение недостоверных сведений о техосмотре в государственные информационные ресурсы.

Так, правки касаются административной и уголовной ответственности. В Кодекс об административных правонарушениях внесены пункты, согласно которым оформление фальшивой диагностической карты без проведения техосмотра для граждан карается штрафом в размере от 5 до 10 тыс. руб.

Аналогичное нарушение для должностных лиц обернётся штрафом в размере 30-50 тыс. руб., а в случае юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

Такие же санкции предусмотрены в том случае, если в единую автоматизированную информационную систему были внесены данные о прохождении ТО без фактического проведения процедуры.

Если техосмотр провели лица, не обладающие требуемой аккредитацией, то это повлечёт за собой штраф в размере 30-50 тыс. руб. для должностных лиц и 100-300 тыс. руб. — для юридических лиц.

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Управление автомобилем без оформленной в установленном порядке диагностической карты наказывается штрафом в 2 тыс. руб. Если езда без техосмотра зафиксирована два или более раза в течение суток с момента первого нарушения, то штраф применяться не будет.

Уголовная ответственность предусмотрена за проведение ТО без необходимой аккредитации. Согласно указу, наказание составит обязательные работы сроком на 480 часов либо арест сроком до шести месяцев. Если нарушение совершено группой, то речь пойдёт о тюремном заключении на срок до пяти лет.

Ранее Путин подписал закон, которым вводится обязательная фотофиксация автомобиля во время прохождения технического осмотра. Кроме того, тогда же была утверждена возможность получить диагностическую карту в электронном виде с электронной подписью техэксперта.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков высказал точку зрения, что любое движение по работе над техосмотром — правильное.

«История с техосмотром развивается уже на протяжении десятка лет. Коррупция там настолько высока, что даже сейчас вы приезжаете ставить автомобиль на учёт и к вам подходят люди, которые продают прямо там страховки», — сказал эксперт в беседе с RT.

Лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин высказал предположение, что следует ввести ответственность оператора техосмотра в случае, если с автомобилем после процедуры что-то случается.

«Было бы правильно, если бы человек прошёл такой серый техосмотр и потом что-то случилось машиной, а оператор, который выдал диагностическую карту, отвечал бы наряду с водителем. Но пока доказать вину оператора техосмотра невозможно», — считает эксперт.

Скорая помощь и режим труда

Одновременно с этим президент подписал ещё несколько указов, соприкасающихся со сферой автомобильного транспорта. Так, президент утвердил закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.

Прежде за такое нарушение был предусмотрен штраф в 500 руб. Теперь сумма взыскания выросла до 5000 руб. Также предусмотрено лишение водительских прав на срок от трёх месяцев до одного года.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

В дополнение к этому президент подписал закон, который вводит уголовное наказание за воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента. Наказание в этом случае составит лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы до двух лет или штраф до 80 тыс. рублей.

Если пациент скончался в результате этих действий, то речь пойдёт о тюремном заключении на срок до четырёх лет. Напротив, если вреда здоровью не будет, то нарушитель отделается штрафом в размере 4-5 тыс. руб.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с RT отметил, что культура поведения водителей на дороге растёт, но остаются ситуации, когда скорая помощь с трудом пробивается через поток.

«Я думаю, что такой закон о наказании для граждан, которые мешают медицинским работникам и проезду машин скорой помощи — своевременный, нужный и полезный. Препятствование скорой помощи — угроза жизни человека. Тем более, были случаи, когда люди намеренно мешали проезду. Такие люди должны нести ответственность», — сказал эксперт.

Вместе с тем он отметил, что важно широко тиражировать информацию об этом законе.

Ещё один документ касается надзора с сфере профессионального водительского труда. Президент РФ подписал закон, вводящий административную ответственность для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей.

В настоящее время за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность только для лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров.

В новом законе вводится административное наказание, согласно которому несоблюдение норм времени отдыха повлечет за собой штраф для водителя в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Для должностных лиц санкция составит от 7 до 10 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. Если нарушитель — юрлицо, то штраф вырастет до 20-50 тыс. руб.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Помимо этого, усиление ответственности предусмотрено за управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установленных требований к его использованию, кроме случаев поломки аппарата. Штраф для водителей составит от 3 до 5 тыс. руб. (сейчас — 1-3 тыс. руб.).

Должностные лица, допустившие машины без тахографа на линию, получат штраф в размере от 7 до 10 тыс. рублей (сейчас от 5 до 10 тыс. рублей). В случае ИП размер взыскания составит от 15 до 25 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей.

Лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин полагает, что проблема с соблюдением режима водителей существует, и следует построить систему с позитивными стимулами.

«Необходимо разобраться, почему нарушается режим. Необходимо ввести должностное лицо на каждом предприятии, которое будет отвечать за то, что будет случаться на предприятии. Ответственность должна быть персонифицирована», — заключил эксперт.