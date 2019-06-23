«Нефелин, томаты и кукурузные шарики»: как эволюционировал главный моногород России за десять лет после кризиса

На прошедшей на этой неделе прямой линии Владимир Путин уделял много внимания ответам на социально-экономические вопросы. Так было и 10 лет назад. Тогда они особенно тревожили жителей Пикалёва — моногорода в Ленинградской области. Примерно за неделю до этого Путин (тогда он занимал пост премьер-министра) прилетел в город лично, привёз с собой несколько профильных министров и лидеров списка Forbes. Из-за конфликта между собственниками на основном городском предприятии к тому моменту уже три месяца не платили зарплаты. Требуя нормализации работы, сотрудники завода перекрывали федеральную трассу. В результате главе правительства пришлось самостоятельно решать проблемы перехода моногорода из плановой экономики в капиталистическую. Спустя десять лет RT побывал в Пикалёве и узнал, как изменилась жизнь в городе.

Жить в комфортной среде

Прославившееся на всю страну Пикалёво находится в 250 км от Санкт-Петербурга на юго-востоке области. При въезде в город бросается в глаза контраст между новыми асфальтированными обочинами-тротуарами и покосившимися домами частного сектора.

В центре города не самое радостное первое впечатление быстро рассеивается. Послевоенные дома в два-три этажа поддерживаются в исправном состоянии, по зелёным улицам гуляют компании молодых людей — это сразу опровергает стереотип о негативной демографии моногородов. В тени деревьев на главной площади отдыхают пенсионеры. На современной детской площадке играют дети, сидят молодые мамы с колясками.

Опрятный вид площади — результат участия города в областной программе формирования комфортной городской среды. В неё скромное Пикалёво было включено наряду со всеми районными центрами и лишь двумя другими моногородами области. В ближайшее время в рамках столичных трендов здесь планируют оборудовать небольшой скейт-парк и площадку для воркаута.

Для главы администрации города Дмитрия Садовникова, назначенного в 2016 году, воплощение актуальных идей урбанизма стало одной из наиболее важных задач. В разговоре с RT он признался, что хотел бы, чтобы «город не отличался от областного центра в части комфортной среды — тротуары, дороги, детские площадки, спортивные сооружения». Садовников надеется, что по итогам работы в должности его будут вспоминать как руководителя, сделавшего город красивым.

Говоря о кризисе десятилетней давности, чиновник справедливо отмечает, что за прошедшие десять лет социальная обстановка заметно поменялась не только в Пикалёве, но и по всей стране. «Тогда здесь, как и везде, была важна работа, — говорит Садовников. — Сейчас этого уже мало, нужна комфортная среда. Все хотят хорошее образование, все хотят достойную медицину, и пикалёвские люди не исключение».

Налоги платить не нужно

Первичная проблема для моногорода — трудоустройство. И она успешно решается. С 2013 по 2018 год в развитие моногорода было вложено более 340 млн рублей из регионального бюджета. Около года назад здесь была образована территория опережающего социально-экономического развития Пикалёва (ТОСЭР). Перевести эту аббревиатуру с бюрократического языка на обычный RT попросил профильного зампреда правительства Ленобласти — главу комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.

«В отношении предприятий — резидентов территории действуют существенные льготы. Это и льготы по налогу на прибыль и имущество, и льготы по начислениям на фонд оплаты труда. Последний тип льгот не существует нигде, кроме как в спецюрисдикциях — особых экономических зонах или ТОСЭР, — объясняет Ялов. — То есть попросту появляются дополнительные преимущества, дополнительные аргументы, чтобы привлечь новых инвесторов в Пикалёво. И интерес достаточно высокий».

Уровень безработицы в городе сейчас рекордно низкий — на конец мая он составлял 0,37%. Ялов отмечает, что Ленобласть в целом испытывает дефицит кадров — она вторая с конца среди всех регионов в рейтинге безработицы. В Пикалёве это проявляется особенно отчётливо — областное правительство даже ведёт в городе программу переобучения и повышения квалификации действующих сотрудников заводов.

И всё же, как отмечает Ялов, несмотря на развитие различных новых производств, основным работодателем в моногороде остаётся заводской комплекс — три градообразующих предприятия обеспечивают занятость примерно половины населения. И только успешное функционирование индустриального гиганта, вокруг которого выстроено Пикалёво, может гарантировать благосостояние его жителей.

Экономический спёк

Огромный цилиндр высотой в два человеческих роста и длиной метров 70 установлен на уровне третьего этажа внутри заводского цеха. Цилиндр равномерно вращается вокруг своей оси, от него идёт сильный жар. Оператор, невысокий мужчина почтенного возраста, быстро открывает тяжёлую створку двери. Внутри в адском пламени, как в стиральной машинке, переворачиваются куски породы. Весь этот механизм называется «трубчатая вращающаяся печь». При температуре около 1200 °C в ней образуется из нефелина — отброса добычи апатитов — глинозёмный спёк. Рядом в цехе стоят ещё две такие же печи. Они молчат, но это пока.

© RT

Кризис 2009 года в Пикалёве был вызван конфликтом трёх корпораций — собственников взаимозависимых частей производства, до начала нулевых действовавших как единый заводской комплекс. На фоне нестабильной макроэкономической ситуации бизнесмены не могли договориться по условиям поставок сырья друг другу. Цех с вращающимися печами принадлежит одному из этих собственников — «Евроцементу». Всего у «Евроцемента» в Пикалёве таких печей шесть. Три новых работают с полной загрузкой, производят цементный клинкер. А три старых, спроектированных в конце 1930-х годов и построенных в 1949 году, последние пять лет стояли законсервированными. Сказывался стремительный спад объёмов строительства и ограничение спроса на цемент.

Но с 1 ноября 2018 года смежный глинозёмный завод, на две трети принадлежащий группе «Базэл», договорился об аренде цементных печей для расширения своего основного производства — на эту продукцию спрос не убывает, ведь глинозём используется при выплавке алюминия.

«Одна эта печь даёт прибавку к выпуску глинозёма по году 12 тыс. тонн и около 13 тыс. содо-поташных продуктов, — рассказал RT директор по производству глинозёмного предприятия Александр Костырев. — По мере того как мы будем развиваться (а у нас в планах этим летом запуск ещё одной печи), эти цифры удваиваются. То, что мы видим, — результат нашего совместного взаимовыгодного проекта».

Третьим, помимо глинозёма и цемента, продуктом пикалёвского комплекса является сода. В 2013 году эту часть производства выкупил у своего работодателя бывший генеральный директор корпорации «ФосАгро» Максим Волков. Ещё примерно месяц у него ушёл на переговоры с «Базэлом», в результате он стал также управляющим партнёром убыточного на тот момент глинозёмного завода — самого крупного в городе. Согласно данным правительства области, в ООО «Пикалёвский глинозёмный завод» трудятся 2172 человека, ЗАО «Пикалёвская сода» обеспечивает работой 333 сотрудника, а в АО «Пикалёвский цемент» занят 371 человек.

В результате этих изменений то, что на административном уровне было разделено в начале нулевых годов, вновь частично вернулось под контроль единой команды — теперь под руководством Волкова. Вместо трёх собственников промышленного комплекса их стало двое. И они, как видно на примере аренды расконсервированных печей, прекрасно договариваются между собой. Придуманная и реализованная Волковым схема управления фактически нейтрализовала конфликт 2009 года.

«Сейчас мы (управляющие различных частей пикалёвского комплекса.— RT) заботимся в технологическом плане друг о друге, и результаты видны по финансовой части: с 2010 года налоговых отчислений мы заплатили больше 5 млрд рублей, что более чем в два с половиной раза перекрывает объём субсидий в 2010—2014 годах, — отметил в разговоре с RT Волков. — В нашем конкретном случае государство поддержало падающее предприятие. Если бы тогда не было этого совещания, не было бы дотаций, то однозначно комплекс встал бы, закрылся».

Инфраструктурное голодание

По словам Волкова, текущий год станет рекордным для завода по производству глинозёма. И сейчас головная боль у директора не из-за нехватки сырья или отсутствия спроса на продукцию, а из-за дефицита кадров и сокращения профессионального обучения. «Вроде как компания должна сама о себе позаботиться в этом отношении, — рассуждает предприниматель. — Но если тебе нужно два токаря, то ты не будешь ради них содержать целое училище. А без двух этих токарей у тебя производство стоит».

Наблюдение руководителя предприятия заметно перекликается с запросами рядовых сотрудников завода. Например, делопроизводитель железнодорожного цеха Наталья, работающая на предприятии уже 27 лет, рассказала RT, что жить ей в Пикалёве нравится и ситуация с работой не вызывает тревоги. Но «детей учить негде, приходится отправлять в Питер, в Тихвин». Есть и другие проблемы.

«Буквально недавно прочитала, что отменили на пять утра автобус до Питера, который, я не знаю, с моего рождения ездил всю жизнь, а теперь его нет», — транспортный вопрос, по словам Натальи, по-прежнему остаётся одним из самых актуальных для пикалёвцев.

© RT

В целом нехватка возможностей для получения образования и условий для проведения свободного времени — сегодня самые распространённые претензии жителей города. При этом на зарплату никто из тех, с кем говорил RT, не жаловался: «главное — завод запустился и работает». Согласно данным статистики правительства региона, средний месячный доход сотрудников глинозёмного и цементного предприятий слегка превышает 40 тыс. рублей, содового завода — 50 тыс.

Без потрясений

Завод «Метахим» в соседнем с Пикалёвом Волхове изначально был построен как первое в стране предприятие по производству алюминия. Руководил работами в первую пятилетку лично Сергей Киров. Его резной стол до сих пор хранится в заводском музее. На столе лежат книги по химии 30-х годов прошлого века и стоят колбы с гранулами минеральных удобрений.

Именно на удобрениях спустя 80 лет после постройки специализируется местный завод. Получаемый здесь в результате производства удобрений побочный продукт — технический гипс — частично используется для производства цемента, а частично складируется для дальнейшего применения в сельском хозяйстве и дорожном строительстве.

© RT

На месте алюминиевых цехов собираются расширять производство удобрений — аж в пять раз. Как объяснил RT первый замгендиректора владельца завода — материнской компании «ФосАгро» — Михаил Рыбников, для этого есть серьёзные экономические основания. Во-первых, после введения контрсанкций и начала активного процесса импортозамещения в России обозначился взрывной рост сельского хозяйства, которому необходимы удобрения. Во-вторых, предприятие в Ленинградской области благодаря её транспортной инфраструктуре и морским портам с точки зрения логистики очень удобно расположено. Уникальные залежи руды с Кольского полуострова, перерабатываемые в Волхове в удобрения, находят своих покупателей на внешнем рынке, в 100 странах, включая, например, Бразилию и Индию. Высокий спрос на них объясняется тем, что эти удобрения производятся из экологически чистой руды, в отличие от зарубежных аналогов не содержат вредных примесей и безопасны для здоровья людей и почв.

По словам главы «ФосАгро» Андрея Гурьева, в Волхове будет построен фактически новый завод по выпуску комплексных минеральных удобрений мощностью более 630 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект превысят 23,6 млрд рублей, в городе будет создано более 200 новых высокотехнологичных рабочих мест.

«Сегодня завод, который кардинально изменился за последние годы с нашим приходом, получил путёвку в новую жизнь. Будет построено самое высокотехнологичное производство, соответствующее самым жёстким природоохранным требованиям, бюджет получит дополнительные вливания. И это не просто инвестиции в развитие производства — «ФосАгро» пришла в Волхов со всеми своими социальными и благотворительными программами», — отмечает Гурьев.

На сегодняшний день на Волховском заводе занято около тысячи человек. Те из них, с кем удалось пообщаться RT, очень положительно оценивают покупку завода «ФосАгро». Заместитель главного энергетика завода, начальник тепло-, водо-, газо- и воздухоснабжения Константин Махаев («Сокращённо — ТВГВС», — улыбается он.) работал на заводе и в 1990-х, и в 2000-х. По его ощущению, в 2012 году корпорация «ФосАгро» принесла с собой в город «новый импульс жизни».

«Расширение производственных мощностей предприятия вновь позволит Волхову обрести статус крупного индустриального центра Ленинградской области», — отмечал ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На заводе особенно подчёркивают, что обновлённый за последние несколько лет производственный цикл стал в разы более экологичным. Современные фильтры не дают побочным продуктам попасть в атмосферу, вся вода с предприятия движется по замкнутому циклу и в местную реку не сливается, складируется только технический гипс.

«Здесь построили производство экстракционной фосфорной кислоты на 105 тыс. тонн, складские и фасовочные мощности. Впервые в своей истории предприятие было оснащено современными очистными сооружениями. И новое производство удобрений низкоазотных марок. В них много фосфора и калия. Таких марок в России практически нигде больше нет», — отметил в разговоре с RT Михаил Рыбников, добавляя, что количество марок производимых на «Метахиме» удобрений с приходом «ФосАгро» возросло с двух до 15.

Отходы от переработки апатита в удобрения на заводе в Волхове идут на глинозёмный завод в Пикалёве. Уже там получаются исходные материалы для производства цемента и соды на соседних предприятиях. Таким образом, удобрения из Волхова оказываются неотделимы от традиционных пикалёвских продуктов. Впрочем, в последние годы город стали вспоминать не только в связи с тяжёлой промышленностью.

Экономика XXI века

«Когда вы подъезжаете к Пикалёву вечером, то он светится, — описывает самый яркий эффект усилий областной администрации в моногороде зампред правительства Ленобласти Дмитрий Ялов. — Под городом построено около семи гектаров современных теплиц. Их свет видно и с трассы, и с воздуха. Продукцию комплекса — вкусные жёлтые помидоры и ароматные сочные огурцы — можно купить практически в любом крупном магазине Петербурга».

Стоящий на въезде в Пикалёво тепличный комплекс действительно производит впечатление, особенно по контрасту с окружающими лесным и промышленным пейзажами. В северной глубинке развёрнуто сверхтехнологичное экологическое производство, где заняты 156 человек — овощеводы, обслуживающие растения, электрики, сантехники и операторы современных машин, построенных по финским технологиям.

© RT

Во время протестов 2009 года генеральный директор предприятия Мария Буткина была ещё студенткой, училась в Северо-Западной академии госслужбы. Но её мать работала на местном заводе, и прекращение выплат зарплаты напрямую ударило по её семье. Сегодня Буткина руководит, вероятно, самым технологичным сельхозпредприятием на севере России. Аналогичные современные теплицы есть только в Финляндии и Эстонии.

Вместе с экологичностью производства здесь делают упор на производительность. Салат, например, сажают в специально подготовленную вату, насыщенную питательными добавками. Подходящую субстанцию долго не могли найти, покупали в Финляндии. Но сейчас используется вата рязанского производства — правильных размеров полосками её нарезают в Петербурге. Уплотнённая посадка в такую вату, по словам агрономов, увеличивает производительность в 1,6 раза по сравнению с традиционными теплицами: «Кроме нас, 162 кг с метра квадратного за год никто ещё не делал». Всего же в теплице постоянно выращивается около 150 тыс. растений.

На противоположной от сельхозпредприятия окраине Пикалёва стоят три новых трёхэтажных современных цеха. Просторные помещения со всеми подведёнными коммуникациями появились в результате реализации проекта областного правительства «Индустриальный парк «Пикалёво». Число действующих площадок в ближайшее время планируется увеличить до 12. А пока у построенных площадей появился основной арендатор. Он планирует производить не глинозём и цемент, а покрытые шоколадом кукурузные шарики.

«Это новое направления для Пикалёва, — улыбается представитель инвестора Ольга. — Достаточно амбициозный у нас проект. Здесь построены современные производственные площади, проведена вся инфраструктура, и с точки зрения оперативного запуска нашего инвестиционного проекта эта площадка нам понравилась. Ну, и самую большую роль играют преференции и налоговые льготы, которые здесь созданы».

© RT

На производстве шоколадных шариков планируется создать 41 рабочее место. При этом действующие преференции — а инвестор внимательно сравнивал их с аналогичными предложениями по области — перекрывают все издержки, связанные с транспортной доступностью Пикалёва.

Сколковского вида фасады индустриального парка «Пикалёво», свежие и сочные салат, огурцы и помидоры из теплицы, строящиеся для скейтеров рядом с ДК спортивные площадки — самая наглядная демонстрация того, что жить в моногороде вдали от облцентра — это никак не приговор.