Всем моногородам Удмуртии окажут федеральную поддержку

Всем моногородам Удмуртии окажут федеральную финансовую поддержку, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

Так, Фонд развития моногородов направит 87,8 млн рублей в Глазов, ещё 15,6 млн рублей город получит из регионального бюджета.

Средства будут переданы на реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов, сообщает ИА «Удмуртия».

«Благодаря сотрудничеству с Фондом менее чем за год мы привлекли средства во все моногорода Удмуртии — Сарапул, Воткинск и Глазов», — заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, общая сумма софинансирования превысила 200 млн рублей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый и средний бизнес Севастополя сможет получить дополнительно 276 млн рублей через фонды господдержки.