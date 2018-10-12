Всем моногородам Удмуртии окажут федеральную поддержку

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Всем моногородам Удмуртии окажут федеральную финансовую поддержку, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.
Всем моногородам Удмуртии окажут федеральную поддержку
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Так, Фонд развития моногородов направит 87,8 млн рублей в Глазов, ещё 15,6 млн рублей город получит из регионального бюджета.

Средства будут переданы на реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов, сообщает ИА «Удмуртия».

«Благодаря сотрудничеству с Фондом менее чем за год мы привлекли средства во все моногорода Удмуртии — Сарапул, Воткинск и Глазов», — заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, общая сумма софинансирования превысила 200 млн рублей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый и средний бизнес Севастополя сможет получить дополнительно 276 млн рублей через фонды господдержки.

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