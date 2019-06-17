Нечитаемые чернила: комиссия проверит работы школьников, написавших ЕГЭ «неправильными» ручками

Работы трёх одиннадцатиклассников из Астраханской области, получивших нулевые баллы за ЕГЭ по математике из-за неправильного оформления, будут перепроверены. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Свои результаты они получат уже в среду, 19 июня. Сообщается, что учащиеся использовали ручки с пастой, которую техника не зафиксировала при проверке. В то же время директор гимназии, в которой учился один из школьников, заявила, что мальчик покупал ручку в магазине специализированных товаров для ЕГЭ.

Работы трёх школьников, за которые они получили нулевые баллы на ЕГЭ по математике, перепроверит конфликтная комиссия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством образования Астраханской области. В ведомстве отметили, что школьники получили нулевые баллы из-за неправильного оформления — они заполнили бланки ручками с другой пастой.

«История с учениками, получившими нулевые баллы на ЕГЭ по математике, завершилась. Принято окончательное решение: работы школьников будут рассмотрены конфликтной комиссией в полном объёме», — говорится в Facebook ведомства.

Свои результаты они узнают уже 19 июня, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Напомним: ранее на сайте change.org появилась петиция в поддержку одиннадцатиклассника из Астрахани, который не получил ни одного балла на ЕГЭ по математике. По словам авторов петиции, причиной стала техническая неисправность.

Позже в региональном Минобразования сообщили, что в такой ситуации оказались трое одиннадцатиклассников. В ведомстве сказали, что перепроверят бланки школьников, однако подчеркнули, что в сложившейся ситуации виноваты сами ученики, а потому при повторении подобных инцидентов перепроверки проводиться не будут.

«Если другие выпускники нарушат регламент в части использования чернил, им придётся переписывать работы в следующем году. Министерство образования и науки Астраханской области напоминает: процедура государственной итоговой аттестации требует чёткого следования инструкциям. В противном случае могут возникнуть трудности как при обработке бланков, так и при оценке работ и, как следствие, их аннулирование», — говорится на сайте министерства.

Артём Яровой — один из трёх учеников, чьи бланки ЕГЭ были оценены в ноль баллов. Он оканчивает астраханскую гимназию №3. У него с собой была обычная гелевая ручка, которую он купил в специальном отделе, сообщила директор учебного заведения Нина Меланьина.

«Не прошла скан его работа. У него была обыкновенная чёрная гелевая ручка, он её покупал в магазине товаров, где всё продаётся для ЕГЭ. Причём титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан», — сказала она телеканалу «360».

Как пояснил Яровой, когда он увидел, что получил ноль баллов, то счёл это шуткой.

«Там (в личном кабинете. — RT) можно посмотреть, в каких заданиях ты ошибся. Но у меня не было никаких ответов, будто я сдал пустой бланк», — сказал он в интервью порталу «Мел».

Школьник ожидает, что аналогичная ситуация у него сложится и с экзаменом по русскому языку: на нём он писал той же ручкой.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

«Должны пользоваться тем, что им предоставляют»

Чтобы таких ситуаций не возникало, школьники должны получать ручки в специальном пункте проведения ЕГЭ, убеждён бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

«Всё зависит от софта и сканеров, которые используются в пунктах проведения, от их спецификации. Но они работают с определёнными типами пасты. Пункт проведения единого госэкзамена должен предоставлять всем авторучки. Бывают же такие ручки, когда ты что-то пишешь — и через час всё пропадает. Ученики должны пользоваться тем, что им предоставляют на экзамене», — сказал он RT.

Тем не менее если ручки не предоставляются, то необходима чёткая инструкция, в которой было бы прописано, какие можно использовать, а какие — нет, подчеркнул Болотов.

«Если же ручки не предоставляют, то должна быть инструкция, какие ручки можно использовать», — заявил он.

РИА Новости со ссылкой на представителя министра образования Астраханской области сообщило, что ведомство намерено рекомендовать централизованную закупку принадлежностей для ЕГЭ.

«Сегодня министр заявил, что в следующем году министерство будет рекомендовать школам централизованно закупать пишущие принадлежности, чтобы приносить их на экзамен», — сказал собеседник агентства.

Окончательное решение, по словам представителя министерства, будет приниматься самой школой, однако в ведомстве будут рекомендовать относиться тщательнее к выбору ручек, чтобы такие ситуации впредь не повторялись.

Всего в 2019 году сдают ЕГЭ 750 тыс. человек. Основной период сдачи ЕГЭ начался с географии и литературы 27 мая. 29 числа была профильная и базовая математика, а 31-го — экзамены по химии и истории. 3 июня прошёл самый массовый ЕГЭ — по русскому языку. 5 июня одиннадцатиклассники сдавали физику и письменную часть экзамена по иностранным языкам (устная часть была 7 и 8 июня). 10 июня прошёл самый массовый из экзаменов по выбору — по обществознанию. Последними в основном периоде стали экзамены по биологии и информатике — они прошли 13 июня.

Далее до 1 июля включительно проходят резервные экзамены — для тех, кто не смог сдать в первый раз из-за совпадающих дат между предметами.