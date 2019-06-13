«Освобождаться от своего преимущества глупо»: в России отреагировали на предложение Чубайса ввести углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил за постепенное введение углеродного налога. Он считает, что, если этого не сделать сейчас, через несколько лет у России могут возникнуть проблемы с экспортом ряда товаров. По его словам, многие страны сегодня ограничивают или облагают пошлинами ввоз товаров, которые не соответствуют требованиям по предельным выбросам углекислого газа, что способно сказаться и на российских поставках. Однако в Госдуме отмечают, что такие действия фактически направлены не на защиту экологии, а на предоставление конкурентных преимуществ государствам, не имеющим собственных углеводородов. Углеродный налог повысит цену на производимую продукцию, что станет существенной угрозой для российской экономики, поэтому вводить его можно, только отталкиваясь от экономических соображений.

Российские эксперты критически встретили предложение председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса, который выступил за постепенное введение налога на углеродные выбросы в атмосферу. Специалисты полагают, что это может помешать Москве использовать свои конкурентные преимущества и как минимум приведёт к росту цен на потребительские товары.

В интервью агентству РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума Чубайс напомнил, что в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату в России подразумевается создание системы государственного учёта объёмов выбросов.

«Дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать, — углеродный налог. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер», — заявил глава «Роснано».

Он отметил, что за последние годы Евросоюз принял ряд решений по обложению дополнительным налогом товаров, которые поставляются в ЕС и не соответствуют требованиям по предельным выбросам CO₂.

Также по теме Опасная высота: как авиаперелёты влияют на изменение климата Земли Климатологи из Института океанографии Скриппса (США) выяснили, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла рекордного...

«С моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объёмы выбросов (мы их пока не понимаем), а потом, скорее всего, придётся думать о введении налога. А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными», — заявил Чубайс.

Если такие меры не принять сейчас, то через несколько лет могут возникнуть проблемы с экспортом тех или иных товаров, в том числе с поставками, которые регулирует ОПЕК, предостерёг он.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнёва, инициатива главы «Роснано» может быть направлена не столько на улучшение экологии, сколько на поиск финансирования продвигаемых им альтернативных источников электроэнергии.

«В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Это прежде всего касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей стране их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», — подчеркнул парламентарий в разговоре с RT.

Собеседник отметил, что Чубайс фактически предлагает обложить налогом то, что в России, наоборот, должно получать преференции. Селезнёв полагает, что вводить углеродный налог (по крайней мере сейчас) нецелесообразно, поскольку это приведёт к росту цен на потребительские и иные товары как минимум на величину этого налога.

Новодевичья набережная в Москве. Вид на ТЭЦ №12

РИА Новости

© Максим Блинов

«С климатом не так уж и много связано»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также выразил мнение, что история с углеродным налогом и новым климатическим соглашением в большей степени касается создания новой системы глобальной торговли. В её рамках страны с большим углеродным следом, которые производят энергию с использованием угля и нефтегаза, автоматически должны платить налог. Таким образом, себестоимость товаров таких производителей будет выше, чем у тех, которые были выпущены с помощью возобновляемой энергетики.

Также по теме Киотский прокол: почему Запад не может решить проблему глобального потепления Европа исчерпала потенциал развития альтернативной энергетики. К такому выводу пришли эксперты агентства BNE IntelliNews. По данным...

«Получается, что Китай, Индия и Россия не смогут использовать угольную или газовую генерацию как своё конкурентное преимущество и их товары будут стоить дороже, чем какие-то европейские и американские», — констатировал эксперт.

Поэтому для России большим вопросом является необходимость участия в этом соглашении. Кроме того, углеродный налог будет планомерно расти, что в итоге может привести к существенным угрозам для российской экономики, полагает Юшков.

«Очень опасно вводить такие налоги, надо подходить с точки зрения необходимости для экономики. С климатом, на самом деле, там не так уж и много связано», — добавил он.

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в разговоре с RT отметил, что вводить новые налоги в России имеет смысл только через пересмотр старых, поскольку эти платежи серьёзно перегружают промышленные предприятия и конечного потребителя.

«Новый углеродный налог может быть введён, но только на основе пересмотра, когда общее налоговое давление уменьшится. При этом необходимо учитывать, что этот налог должны платить и иностранные производители. Какой смысл вводить налог только для российских предприятий, если его не будут платить иностранные производители?» — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что в противном случае они будут занимать наш рынок и выигрывать конкурентные позиции. Таким образом, отмечает Колташов, позиция Чубайса выглядит двояко. С одной стороны, необходимо оплачивать и контролировать нанесение вреда окружающей среде, а с другой — одностороннее введение такого налога приведёт к тому, что российские предприятия будут находиться в заведомо проигрышном положении на внутреннем рынке.

Напомним, что Россия подписала, но пока не ратифицировала заключённое в декабре 2015 года Парижское соглашение, которое пришло на смену Киотскому протоколу и призвано регулировать меры по снижению уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 года в рамках конвенции ООН об изменении климата.

Причём отношение к этому документу изначально было противоречивым. Многие эксперты отмечали, что Парижское соглашение прежде всего направлено на получение рядом игроков конкурентных преимуществ, а не на предотвращение опасных изменений климата. Кроме того, критике подвергается сам научный базис теории антропогенного изменения климата. Резко отрицательно к договору относится и действующий президент США Дональд Трамп, который в 2017 году запустил процесс выхода из него.

Между тем в мае 2019 года специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщили, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории превысил показатель 415 пропромилле (ppm, миллионная доля) и составил 415,64. Притом что год назад этот показатель был на 4 пункта меньше, а 60 лет назад он составлял порядка 315 ppm.