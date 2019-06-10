Со штрафом в 118 млн рублей: полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и почти 118 млн рублей штрафа. Его также лишили звания, медалей и наград. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и воспрепятствовании следствию в деле о хищениях «Нота-банка». При этом Захарченко оправдан по части получения им $800 тыс. Сторона обвинения будет добиваться пересмотра этого решения — она настаивала на 15,5 годах заключения и штрафе в 494,9 млн рублей. Ранее обнаруженные у экс-сотрудника полиции 9 млрд рублей, квартиры и машиноместа уже изъяли в пользу государства.

Пресненский суд Москвы приговорил полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в почти 118 млн рублей. Он также лишён звания, всех наград и медалей.

«По совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в 40-кратном размере суммы взятки, то есть 117 миллионов 990 тысяч 160 рублей», — приводит РИА Новости слова судьи Елены Абрамовой.

Таким образом, его признали виновным в совершении двух преступлений — получении взятки в размере около 3 млн рублей и воспрепятствованию в расследовании дела о растратах «Нота-Банке».

Согласно позиции обвинения, Захарченко получил ещё одну взятку — в $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса. Вторая взятка была в виде скидочной карты на 50% от Дусса — она позволила Захарченко сэкономить около 3 млн рублей при посещении заведений ресторатора.

Суд признал Захарченко невиновным по эпизоду в получении от Дусса $800 тыс. Обвинение заверило, что оспорит это решение.

«Мы обязательно обжалуем приговор в той части, в которой его оправдали», — приводит ТАСС слова прокурора Миланы Дигаева.

Защита Захарченко также заявила, что намерена оспорить решение суда и добиваться признания своего подзащитного невиновным.

Обвинение требовало приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима, штрафу в 494,9 млн рублей, лишить его звания полковника и всех наград и медалей. Имущества бывший сотрудник МВД уже лишился в ходе предыдущих двух судебных процессов. Сам Захарченко продолжает заявлять о своей невиновности.

Ранее, в конце апреля, мещанский суд Москвы приговорил отца полковника Захарченко Виктора к четырём годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей. Он проходил по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное агентство».

Отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор

РИА Новости

© Валерий Мельников

«Он никогда не повторялся»

Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по уголовному делу в получении взятки в 7 млн рублей. Во время обыска в квартире сестры полковника были найдены и изъяты $120 млн и €2 млн наличными. Они хранились в коробках и сумках. В пересчёте на российскую валюту сумма составила порядка 9 млрд рублей. При этом сестра заявила, что не жила в этой квартире и не знает, откуда там взялись эти средства.

Кроме того, в автомобиле Захарченко сотрудники нашли ещё 13 млн рублей, $170 тыс. и €5 тыс.

Происхождение всех этих средств Захарченко объяснить не смог. Государству, помимо 9 млрд рублей, передали 23 квартиры и машиноместа, а также несколько дорогих автомобилей.

Позже были обнаружены ещё почти полмиллиарда рублей. Они также были изъяты в пользу государства.

«Генпрокуратура подготовила и направит в суд ещё один гражданский иск по ставшему широко известным Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму на этот раз около полумиллиарда рублей, более точно — 484 млн рублей», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

При этом в действиях руководства и подчинённых Захарченко не было обнаружено криминальной составляющей, отмечала официальный представитель СК Светлана Петренко. Она рассказала, что он все преступные схемы разрабатывал самостоятельно, тогда как остальные сотрудники тщательно выполняли свои обязанности. Однако руководство Захарченко понесло дисциплинарную ответственность за отсутствие должного контроля, добавила она.

«Да, он достаточно умён. Даже, наверное, очень умён… Он никогда не повторялся!», — подчеркнула Петренко.

Также по теме «Не считаю свою деятельность противозаконной»: мать полковника Захарченко рассказала об источниках богатства семьи Защита полковника Дмитрия Захарченко обжаловала решение суда, изъявшего в пользу государства имущество на сумму более 9 млрд рублей....

Одним из вещественных доказательств стала специальная тетрадь матери полковника Захарченко, где она вела учёт наличных средств сына. Генпрокурор России Александр Бастрыкин сообщил, что рядом с суммой в €600 тыс. стояла пометка «мелочь».

«Если внимательно посмотреть на эту тетрадь, можно увидеть, как относились к таким суммам члены семьи обвиняемого. Например, рядом с суммой 600 тысяч евро написано: «мелочь». Я не берусь давать нравственную оценку этим людям, но, думаю, цифры и их описание говорят сами за себя», — сказал он в интервью «Российской газете».

Бастрыкин также сообщил, что напрямую полковник не требовал взятки, однако своими действиями создавал для предпринимателей невыносимые условия, в которых те сами были вынуждены договариваться с Захарченко.

По делу Захарченко к трём с лишним годам колонии были приговорены финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова и её сестра Лариса. Их признали виновными в растрате 350 млн рублей. Для смягчения наказания они обе пошли на сделку со следствием и дали показания против Захарченко. Совладельцы банка получили более строгое наказание — до восьми с половиной лет.

В основу обвинения в адрес Захарченко легли не только показания сотрудников «Нота-банка», но и гадалки Ноны Михай. Она была приговорена к 3,5 годам колонии за подстрекательство к растратам.