Исчезло 56 тонн металла: полиция Мурманской области возбудила дело из-за пропажи моста

В Мурманской области полиция возбудила уголовное дело из-за исчезновения недействующего железнодорожного моста через реку Умба. Предполагается, что неизвестные украли металлоконструкцию длиной 23 метра и весом 56 тонн, однако подозреваемых в деле пока нет. По оценке владельца моста, материальный ущерб от действий злоумышленников оценивается в 600 тыс. рублей.

Полиция Мурманской области возбудила уголовное дело после исчезновения недействующего железнодорожного моста через реку Умба в районе заброшенного посёлка Октябрьский недалеко от Кировска. Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в крупном размере), сообщили RT в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Там уточнили, что расследование начали ещё на прошлой неделе, но официального сообщения об этом региональный главк полиции решил тогда не давать.

Официальный представитель ведомства Валерия Филиппова также сообщила RT, что подозреваемых в краже металлоконструкции длиной 23 метра и весом 56 тонн пока нет.

Она добавила, что установлен собственник моста. Им является одна из организаций Кировского района. По оценке владельцев конструкции, материальный ущерб от кражи моста составил 600 тыс. рублей.

Определить собственника моста удалось не сразу. С заявлением о пропаже конструкции изначально обратился один из местных жителей. Компания, которой принадлежит мост, подготовила аналогичный документ лишь после того, как в её офис пришли сотрудники правоохранительных органов.

В УМВД по Мурманской области пообещали информировать общественность о ходе расследования дела об исчезновении моста, который считается объектом незавершённого строительства.

«Сдёрнули в воду и разобрали»

О пропаже конструкции стало известно ещё 26 мая, когда на этот факт в соцсетях обратили внимание читатели паблика «ВКонтакте» «Суровая реальность | Апатиты Кировск Мончегорск».

«В Кировске украли центральный пролёт моста через реку Умба на дороге Кировск — Октябрьский, расположенного в четырёх километрах от Октябрьского. Заявление о краже моста написал в полицию житель посёлка Коашва. Собственник заброшенного моста неизвестен, раньше по нему проходила железнодорожная ветка на Ревду, но несколько лет назад была полностью разобрана — остались только шпалы и насыпь», — сообщил автор поста.

Местные жители также обратили внимание, что на сделанных вечером 26 мая фотографиях пролёта моста нет, а из воды ничего не торчит, хотя ещё 16 мая из воды выступал крупный металлический объект — судя по всему, обрушившийся в воду пролёт.

«Природные явления обрушить мост не могли. Даже если приплести сюда ледоход, то тогда странно, почему не снесло соседний автомобильный, более низкий мост. Скорее всего, металлисты сдёрнули конструкцию в воду, а там уже не спеша разобрали на детали», — предположил автор сообщения в той же группе.

На неординарное событие сразу обратили внимание многие федеральные СМИ, инцидент стал поводом для бурных обсуждений и шуток в соцсетях.

Во вторник, 4 июня, стало известно, что региональная прокуратура подтвердила законность возбуждения полицейскими уголовного дела.

По версии местных жителей, исчезновение конструкции могло произойти в ночь с 17 на 18 мая, однако каким образом неизвестным удалось так быстро извлечь из воды многотонную конструкцию, разобрать её на части и вывезти, пока неясно.

Совсем рядом с разрушенным мостом находится действующий автомобильный мост, который от действий злоумышленников не пострадал. Чего не скажешь о бесхозных опорах ЛЭП, которые, по данным жителей региона, неизвестные похитили в прошлом году в Кировске и Апатитах.

Между тем в понедельник, 3 июня, стало известно, что в Томской области злоумышленники украли 100-метровый участок единственной дороги, которая ведёт в село Катайга Верхнекетского района, где проживают около тысячи человек. Грунтовая трасса была выстлана бетонными плитами и активно используется как лесорубами, так и местными жителями.

Похитители погрузили около 150 плит в шесть грузовиков, но были задержаны полицейскими, которые сейчас проводят доследственную проверку по этому инциденту.

В декабре 2007 года неизвестные злоумышленники украли действующий автомобильный мост, проходивший над тепломагистралью. Собственник (Хабаровская теплосетевая компания — ХТСК) сообщил, что мост вёл от Хабаровской ТЭЦ-3 в посёлок Тополево. В компании оценили прямой ущерб от кражи в 400 тыс. рублей, а стоимость восстановления моста — в один миллион рублей.