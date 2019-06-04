В Заполярье завели уголовное дело после кражи моста через реку Умбу

Возбуждено уголовное дело по факту хищения 56-тонного пролёта железнодорожного моста через реку Умбу в Мурманской области.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, дело расследуется по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК России (кража, совершённая в крупном размере).

«По версии следствия, в мае 2019 года неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 м и весом 56 тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мост имеет статус объекта незавершенного строительства.

В марте полицейские возбудили уголовное дело после попытки двух рабочих украсть кабель правительственной связи в центре Москвы.