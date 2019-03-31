Полиция завела дело после попытки рабочих украсть кабель правительственной связи в Москве

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Полицейские возбудили уголовное дело после попытки двух рабочих украсть кабель правительственной связи в центре Москвы.
Полиция завела дело после попытки рабочих украсть кабель правительственной связи в Москве
  • РИА Новости

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОП «Китай-город» УВД по ЦАО задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже кабеля связи», — говорится в сообщении на сайте МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее заместитель начальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов рассказал о задержании двух рабочих, пытавшихся совершить кражу кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста.

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