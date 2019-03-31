Полиция завела дело после попытки рабочих украсть кабель правительственной связи в Москве
- РИА Новости
«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОП «Китай-город» УВД по ЦАО задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже кабеля связи», — говорится в сообщении на сайте МВД.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Ранее заместитель начальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов рассказал о задержании двух рабочих, пытавшихся совершить кражу кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста.