Сотрудники ФСО пресекли кражу кабеля правительственной связи вблизи Кремля

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Заместитель начальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов в беседе с РИА Новости рассказал о задержании двух рабочих, пытавшихся совершить кражу кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста.
Сотрудники ФСО пресекли кражу кабеля правительственной связи вблизи Кремля
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Вчера (25 марта. — RT) была пресечена попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста», — уточнил он.

По словам Симонова, в мероприятиях были задействованы сотрудники ФСО России и представители правоохранительных органов столицы.

«Злоумышленники были задержаны с поличным. Один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман», — добавил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что произошедшее не сказалось на работе системы правительственной связи.

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