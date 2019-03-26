Сотрудники ФСО пресекли кражу кабеля правительственной связи вблизи Кремля

Заместитель начальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов в беседе с РИА Новости рассказал о задержании двух рабочих, пытавшихся совершить кражу кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста.

«Вчера (25 марта. — RT) была пресечена попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста», — уточнил он.

По словам Симонова, в мероприятиях были задействованы сотрудники ФСО России и представители правоохранительных органов столицы.

«Злоумышленники были задержаны с поличным. Один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман», — добавил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что произошедшее не сказалось на работе системы правительственной связи.