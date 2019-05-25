«Костяк вооружённых сил»: Минобороны РФ проводит эксперимент с должностью главного сержанта

В Южном военном округе начался эксперимент по введению должности главного сержанта. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО. Данная мера должна повысить авторитет неофицерского состава и способствовать укреплению воинской дисциплины. Главный сержант станет первым помощником командира подразделения. При этом введение новых штатных должностей в вооружённых силах не предполагается, подчеркнули в Минобороны.

В российской армии в экспериментальном порядке учреждена должность главного сержанта. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Её могут получить наиболее подготовленные военнослужащие, «обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе». При этом главный сержант — это выборная должность.

«Проводимый по решению командующего войсками Южного военного округа эксперимент призван повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины», — уточняет пресс-служба.

Как заявил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, главный сержант станет первым помощником командира подразделения. Военнослужащий должен обеспечивать дисциплину и настраивать солдатский коллектив «на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке». Также в случае необходимости главный сержант может выполнять обязанности командира.

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

В Минобороны отметили, что инициатива Дворникова не предполагает введения каких-либо «новых штатных должностей» в Вооружённых силах РФ.

Потолок роста

Сержантский состав — особое воинское сословие в вооружённых силах многих государств мира. Данная категория военнослужащих несёт ответственность за дисциплину в подразделениях и претворяет в жизнь приказы офицеров. В России широко известно выражение маршала Советского Союза Георгия Жукова: «Армией командую я и сержант!», которое наиболее ярко отражает огромное значение этого сословия для ВС.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, сержант — это военнослужащий, который на профессиональном уровне разбирается в своей воинской специальности и обладает необходимыми лидерскими качествами для руководства коллективом. В определённых случаях он может проводить обучение личного состава.

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Как правило, сержантов набирают из граждан со средним техническим образованием. В российских войсках военнослужащие данной категории чаще всего занимают должности, связанные с управлением различной техникой и оборудованием и их обслуживанием.

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил в беседе с RT, что «от качества сержантского состава в армии зависит очень многое — он является костяком вооружённых сил, без этой категории военнослужащих невозможно осуществлять управление войсками».

«Грамотный сержант на вес золота — его подчинённые готовы выполнять поставленные задачи. Он прекрасно разбирается в своей специальности и в солдатской психологии, умеет беречь и мотивировать ребят», — подчеркнул эксперт.

Стимул для профессионального развития

В России неоднократно поднимался вопрос о введении новых званий и должностей для сержантского состава. В 2008 году в рамках масштабной реформы, запущенной министром обороны Анатолием Сердюковым, началась ликвидация института прапорщиков. Предполагалось, что их заменят сержанты-контрактники.

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Чтобы сохранить карьерную лестницу, Сердюков планировал ввести сложную служебную вертикаль, напоминавшую американскую. В октябре 2011 года статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков сообщил, что в армии могут появиться сержанты-управленцы, сержанты-администраторы, главные сержанты и сержанты бригады.

Однако реформа не была реализована, и 27 февраля 2013 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о возвращении института прапорщиков. С 2016 года весь сержантский состав был переведён на контрактную основу. Его подготовка проводится в учебных центрах Минобороны, а прапорщиков — в 13 специальных школах.

Например, прапорщиков для ВДВ готовят в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Продолжительность обучения составляет два года десять месяцев. Вуз выпускает сержантов по 17 специальностям, большая часть которых связана с эксплуатацией военной техники и сложного оборудования.

«Сейчас мы находимся на пути создания полноценного института младших командиров. Введение должности главного сержанта — это эксперимент, но он внушает уверенность, что сержанты станут по-настоящему особенным сословием в Вооружённых силах России», — пояснил полковник в отставке Михаил Ходарёнок.