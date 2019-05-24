Минобороны: введение должности главного сержанта является экспериментом ЮВО

В Министерстве обороны России сообщили, что должность главного сержанта была введена в Южном военном округе (ЮВО) в качестве инициативного эксперимента.

«В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке», — говорится в сообщении министерства.

При этом в российском оборонном ведомстве уточнили, что каких-либо штатных должностей главных сержантов в вооружённых силах страны в целом вводить не будут.

Ранее в пресс-службе ЮВО сообщили о введении должности главного сержанта.

Отмечалось, что главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный в том числе на время заменить офицера.