Минобороны: введение должности главного сержанта является экспериментом ЮВО

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В Министерстве обороны России сообщили, что должность главного сержанта была введена в Южном военном округе (ЮВО) в качестве инициативного эксперимента.
Минобороны: введение должности главного сержанта является экспериментом ЮВО
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке», — говорится в сообщении министерства.

При этом в российском оборонном ведомстве уточнили, что каких-либо штатных должностей главных сержантов в вооружённых силах страны в целом вводить не будут.

Ранее в пресс-службе ЮВО сообщили о введении должности главного сержанта.

Отмечалось, что главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный в том числе на время заменить офицера.

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