Снаряд малого калибра: что известно о взрыве на набережной в Санкт-Петербурге

На Октябрьской набережной Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Как заявили в Росгвардии, вероятнее всего, сдетонировал немецкий снаряд времён Великой Отечественной войны. Обнаруживший боеприпас мужчина лишился руки и находится в больнице, рассказали в администрации района, в котором произошёл инцидент. Криминалисты и взрывотехники осмотрели место происшествия и не нашли других потенциально опасных предметов.

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге сдетонировал немецкий снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Росгвардии.

«По характеру следов повреждений элементов набережной сотрудники Росгвардии сделали предварительный вывод, что причиной взрыва мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра немецкого производства времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства.

В Росгвардии уточнили, что специалисты осмотрели место инцидента в поисках других взрывоопасных предметов и ничего не нашли.

Взрыв на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга прогремел около 15:30 в воскресенье, 28 апреля. По данным полиции, 20-летний мужчина собирал в окрестностях металлолом и нашёл неразорвавшийся снаряд, который сдетонировал.

По информации районной администрации, которую приводит ТАСС, мужчина получил различные травмы и лишился руки.

Издание 78.ru уточняет со ссылкой на самого пострадавшего, что перед инцидентом тот обнаружил похожий на болт предмет. По его словам, он постучал найденной вещью по набережной, после чего раздался взрыв.

На опубликованной Пятым каналом записи с места взрыва видно крупное тёмное пятно, которое изучают сотрудники полиции. Рядом с ними припаркован автомобиль инженерно-технического отдела ОМОН .

Полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений в инциденте на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.

Десятки опасных находок

Снаряды времён Великой Отечественной войны по-прежнему находят по всей России. Только в апреле 2019 года RT сообщал о более чем пяти находках старых боеприпасов.

В Санкт-Петербурге 24 апреля прохожие заметили подозрительный предмет, который прибывшие на место специалисты определили как 81-миллиметровый немецкий миномётный снаряд. Боеприпас вывезли и уничтожили на полигоне.

В тот же день в Курской области вблизи двух разных сёл нашли пять снарядов времён Великой Отечественной войны — четыре артиллерийских боеприпаса и миномётную мину. Все находки также вывезли на полигон и уничтожили.

Под Липецком 12 апреля нашли семь снарядов, которые также обезвредили. За день до этого, 11 апреля, в Крыму нашли место ведения незаконной изыскательской деятельности на территории боёв Великой Отечественной войны. При последующем осмотре участка найдены 41 миномётная мина, восемь артиллерийских снарядов, 16 ручных гранат. Боеприпасы переместили для утилизации на полигон.

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В Крыму 9 апреля ликвидировали 500-килограммовую фугасную авиабомбу, обнаруженную дайверами в 200 метрах от берега.

В конце марта в ходе проведения земельных работ снаряд времён войны обнаружили в Москве. В том же месяце масштабное обезвреживание боеприпасов прошло в Калининграде усилиями группы разминирования из соединений и воинских частей армейского корпуса и Отдельного морского инженерного полка Балтийского флота. Сообщалось о более чем 25 обнаруженных и обезвреженных снарядах.

Возможно, самой крупной единовременной находкой снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2019 года стало обнаружение тайника с 134 единицами боеприпасов в Мурманской области в феврале.

Речь идёт о 105-миллиметровых миномётных снарядах, которые использовались во время войны немецкими войсками. Их нашли недалеко от инженерно-технических построек на границе с Финляндией. Территорию оцепили, позднее на место прибыли взрывотехники и произвели управляемый подрыв.

Кроме того, в декабре 2018 года стало известно об инциденте, в ходе которого полицейский в Москве получил серьёзные ранения. Полиция тогда сообщила, что сотрудник ведомства нашёл похожий на боеприпас предмет, который сдетонировал и нанёс мужчине повреждения. По данным СМИ, ему оторвало кисти рук.

В Европе также часто находят бомбы времён Второй мировой войны. В апреле на дне реки Майн в немецком Франкфурте нашли неразорвавшийся авиационный снаряд времён Второй мировой войны массой 250 кг.

До этого в феврале в Нюрнберге при проведении строительных работ в районе Хефен также нашли бомбу. Перед её уничтожением местные власти эвакуировали почти восемь тысяч жителей. Снаряд был обезврежен, однако при этом небольшие повреждения получила инфраструктура города.

В том же месяце при похожих обстоятельствах из-за найденной в Париже бомбы эвакуировали 1,5 тысячи человек.