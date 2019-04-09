В Крыму ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны

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В Крыму ликвидировали 500-килограммовую фугасную авиабомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В Крыму ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны
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«Подозрительный предмет был обнаружен дайверами в акватории Двуякорной бухты вблизи мыса Киик-Атлама в посёлке Орджоникидзе», — рассказали в ведомстве.

Бомба находилась на дне моря в 200 м от берега.

После идентификации боеприпаса спасатели оповестили городские службы и приняли решение ликвидировать бомбу на месте, поскольку погода и глубина позволяли это сделать.

После подрыва пиротехники повторно обследовали место обнаружения бомбы. Других взрывоопасных предметов не найдено.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.

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