В Крыму ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны
- ©82.mchs.gov.ru
«Подозрительный предмет был обнаружен дайверами в акватории Двуякорной бухты вблизи мыса Киик-Атлама в посёлке Орджоникидзе», — рассказали в ведомстве.
Бомба находилась на дне моря в 200 м от берега.
После идентификации боеприпаса спасатели оповестили городские службы и приняли решение ликвидировать бомбу на месте, поскольку погода и глубина позволяли это сделать.
После подрыва пиротехники повторно обследовали место обнаружения бомбы. Других взрывоопасных предметов не найдено.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили четыре боеприпаса времён войны.