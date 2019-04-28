Транзит с двумя пересадками: застрявшие в КНР туристы из России вылетели домой

Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась. Россияне вылетели домой, рассказали в генконсульстве в Гуанчжоу. Дипломаты уточнили, что сообщение от группы из 27 путешественников из РФ поступило утром 28 апреля. У россиян не было транзитных виз, необходимых для осуществления внутреннего перелёта в Китае. Дипломаты обратились к миграционным властям китайского города, и уже вечером российским гражданам выдали необходимые документы.

Ситуация вокруг группы российских туристов, застрявших в транзитной зоне аэропорта Гуанчжоу в КНР, разрешилась. Об этом заявили в Ростуризме.

По информации ведомства, «в сложную ситуацию попали 27 человек, которые приобрели билеты самостоятельно у авиаброкеров».

«При покупке билетов их не предупредили о правилах прохождения транзитной зоны. На данный момент, по информации Ростуризма, ситуация разрешилась», — приводит РИА Новости заявления ведомства.

В генконсульстве России в Гуанчжоу пояснили, что российские туристы направлялись транзитом через Китай. Однако выбранный ими рейс Гуанчжоу — Москва осуществляет техническую остановку в ещё одной локации на территории Китая — городе Ухань.

Китайские миграционные власти рассматривают такой перелёт как внутренний рейс, который требует наличия транзитной визы.

Ранее атташе генконсульства Григорий Колышкин рассказал РИА Новости, что обращение поступило от пассажиров рейса из таиландского Пхукета, а также индонезийского Денпасара.

Отмечается, что сотрудники генконсульства связались с представителями миграционной службы​ международного аэропорта города Гуанчжоу и выяснили обстоятельства вынужденной задержки российских пассажиров.

Генконсульство направило ноту миграционным властям Гуанчжоу с просьбой оказать содействие в оформлении транзитных виз. По заявлению ведомства, к 17:00 обращение было положительно рассмотрено и всем туристам оформили транзитную визу.

«Кроме того, китайская сторона приняла решение о бесплатной замене авиабилетов до города Урумчи на рейс CZ6884, который сегодня же в 18:50 (13:50 мск) вылетел в г. Урумчи и далее в Москву», — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном на официальной странице сети «ВКонтакте».

Как уточнили дипломаты, четыре человека решили самостоятельно приобрести билеты до Санкт-Петербурга.

В свою очередь, Ростуризм порекомендовал туристам при самостоятельной покупке билетов с транзитным проездом через иностранное государство уточнять, необходимо ли для перелета оформлять визу соответствующего типа.

«При этом отмечаем, что в соответствии с международными нормами права иностранная сторона оставляет за собой право отказывать без объяснения причин в оформлении виз или не разрешать въезд отдельным лицам, в том числе при наличии у них соответствующих виз или проездных документов», — отметили в Ростуризме.

Reuters

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При планировании путешествия нужно проанализировать все правила и условия, касающиеся как правил перелёта, так и визовых ограничений, согласился вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с RT.

По его словам, ошибки обычно совершают самостоятельные путешественники, которые не учитывают необходимость транзитных виз, когда самолёт совершает промежуточную посадку.

«В этой ситуации, конечно, виза необходима. В любом случае всю эту информацию можно уточнить у туроператоров, турагентов, при самостоятельном бронировании правила есть везде», — сказал Горин.

Эксперт подчеркнул: если путешествие организовано в рамках туристического пакета, туроператор должен позаботиться обо всех вопросах, связанных с визовыми формальностями.

Более 2,5 тыс. туристов на Хайнане

В декабре 2018 года более 2,5 тыс. туристов из России застряли на китайском острове Хайнань из-за долга туроператора «Жемчужная река» перед перевозчиком. Изначально застрявшими на острове считались несколько сотен туристов, однако сроки оплаченных туров истекали и число пострадавших от действий туроператора росло.

Также по теме «Хамское отношение к туристам»: почему сотни россиян не могут вернуться с Хайнаня Компания «ИрАэро» уже во вторник начнёт вывозить российских туристов, застрявших на курортном китайском острове Хайнань. Сотни россиян...

По мере развития событий Ростуризм исключил компанию «Жемчужная река» из единого федерального реестра туроператоров. Для разрешения ситуации несколько сотрудников ведомства срочно направились на Хайнань, а в Минтрансе состоялось срочное совещание.

В итоге туристов несколькими рейсами вывезли с Хайнаня в разные города России.

«В период с 8 по 21 декабря отечественными авиаперевозчиками, а также с привлечением механизма экстренного вывоза туристов за счёт средств ассоциации «Турпомощь» было вывезено 2709 туристов в города Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Чита, Казань, Уфа, Челябинск, Самара, Хабаровск, Красноярск и Москва», — отмечалось в сообщении пресс-службы Минэкономразвития и Минтранса России.