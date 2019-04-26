Угрозы для оборонного предприятия нет: что известно о пожаре в строении, примыкающем к «Красмашу»

На предприятии, прилегающем к территории Красноярского машиностроительного завода, произошёл крупный пожар. Огонь распространился на площади более 20 тыс. кв. м, однако сотрудники МЧС уже смогли его локализовать. Возгорание возникло на крыше одного из строений завода по производству холодильников «Бирюза». При этом в МЧС отметили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Очаг возгорания находится на удалении от основных цехов «Красмаша», и огонь не сможет перекинуться на строения оборонного предприятия, которое производит баллистические ракеты «Сармат» и «Синева».

Вечером в пятницу, 26 апреля, появилась информация о том, что на территории Красноярского машиностроительного завода, входящего в госкорпорацию «Роскосмос», произошло крупное возгорание на кровле одного из строений. Площадь пожара превысила 20 тыс. квадратных метров. В настоящее время спасатели локализовали пламя.

При этом, несмотря на появившуюся в СМИ информацию, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

При этом позднее в «Роскосмосе отметили, что возгорание произошло на частном объекте, который примыкал к территории ракетного завода «Красмаш».

«Приняты исчерпывающие меры для того, чтобы огонь не затронул территорию ракетного завода. Администрация предприятия и пожарные подразделения предприятия находятся на месте», — говорится в сообщении в Twitter.

О развитии ситуации докладывается главе госкорпорации Дмитрию Рогозину.

Пожара на территории ракетного завода КРАСМАШ нет. Пламенем охвачена примыкающая к заводу территория склада холодильников. pic.twitter.com/AkPET1psZ0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 26 апреля 2019 г.

Между тем, по словам руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко, пожар возник в одном из строений, относящихся к заводу по производству холодильников «Бирюса». Этот объект не имеет отношения к крупнейшему предприятию оборонного-промышленного комплекса России.

«Это склад готовой продукции. На этом складе произошло возгорание», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что сотрудники завода совместно с прибывшими на место ЧП сотрудниками МЧС приняли меры, чтобы обезопасить помещения, относящиеся к Красноярскому машиностроительному заводу.

В пресс-службе МЧС по Красноярскому краю указали, что пожару присвоен высший, четвёртый ранг сложности. Там уточнили, что огонь начал распространяться с кровли здания, где и произошло возгорание. На момент начала пожара на складе могло находится порядка 50 тыс. холодильников. В тушении задействованы 94 человека, 16 автоцистерн и пять автолестниц.

«Локализация пожара — в 22:16 по местному времени (18:16 мск) на площади 20 тыс. квадратных метров», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Общая площадь возгорания составила примерно 24 тыс. кв. метров. Пожар привёл к обрушению кровли строения на площади 2,5 тыс. кв. метров. Кроме того, в МЧС опровергли появившуюся в интернете информацию о жертвах пожара.

«В СМИ выходит недостоверная информация. Даём достоверную, точную — погибших, травмированных в результате данного пожара нет», — заявили в краевом главке МЧС.

«Взрывов там быть не должно, там опасного оборудования нет. Сильного ветра нет, поэтому перехода огня на соседние здания мы не прогнозируем», — пояснил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Александр Якимов.

Заметим, что из разных уголков Красноярска можно было наблюдать чёрный едкий дым, шедший с территории «Красмаша». Он образовался из-за мазута, которым частично покрыта кровля здания. На место также выехала мобильная лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

«Угрозы жизни людей и распространения химически вредных веществ нет. Однако ветер сносит запах дыма от пожара в сторону Энергетиков и Нижних Черёмушек, поэтому просим жителей не открывать окна», — говорится в сообщении администрации Красноярска в социальной сети «ВКонтакте».

Находящийся на месте пожара руководитель краевого агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер также добавил, что ситуация находится под контролем.

«Цеха основного производства завода «Красмаш» находятся на удалении от очага возгорания. Огонь им не угрожает. Пожар также не угрожает и жилым районам. Жизнеобеспечению района ничего не мешает», — цитирует его сайт «7 канал Красноярска».

Красноярский машиностроительный завод основан в 1932 году и расположен на правом берегу Енисея. Предприятие является частью Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) и крупнейшим заводом в сфере оборонно-промышленного комплекса страны. «Красмаш» на протяжении многих лет занимается производством базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Наряду с этим на предприятии налажено производство межконтинентальных баллистических ракет «Синева» и «Сармат».

Помимо этого, завод изготовил порядка 16 тыс. факелов для Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.