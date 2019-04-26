Президентский перечень: Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ. В число показателей, по которым планируется определять качество работы органов исполнительной власти на местах, вошли 15 пунктов. Среди них — степень доверия к власти, уровни среднемесячной зарплаты и бедности, показатели продолжительности жизни и доступности жилья. Кроме того, будет учитываться численность граждан, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также производительность труда в несырьевых отраслях экономики. Теперь правительство должно разработать и утвердить методики расчёта этих параметров на период до 2024 года и форму отчётности губернаторов.

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента совместно с правительством страны разработать систему оценки эффективности работы губернаторов РФ. Соответствующая методика расчёта показателей должна быть представлена президенту до 1 июня 2019 года.

Текст указа «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» был опубликован в пятницу, 26 апреля, на официальном портале правовой информации.

В перечень показателей, по которым в дальнейшем будет оцениваться качество работы исполнительной власти на местах, вошли 15 пунктов. В их число включены: степень доверия к власти, уровень реальной среднемесячной зарплаты и уровень бедности, а также объём инвестиций в основной капитал, за исключением федеральных проектов и бюджетных ассигнований.

В сфере экономики также будет оцениваться количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность граждан, занятых в сфере малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей), а также производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики.

Кроме того, будут учитываться показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении, естественного прироста населения, уровня доступности жилья, а также число семей, улучшивших свои жилищные условия за отчётный период.

Внимание будет обращаться на долю населённых пунктов с «благоприятной городской средой» в конкретном регионе, качество окружающей среды и уровень образования. Заключительный пункт отчётного перечня — доля автомобильных дорог, которые соответствуют нормативным требованиям с учётом их загруженности.

Во исполнение президентского указа правительству России поручено совместно с рабочими группами Госсовета разработать и утвердить методики расчёта приведённых выше показателей на период до 2024 года и форму отчётности губернаторов о достигнутых за определённый период значениях этих показателей.

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«Правительству Российской Федерации разработать и утвердить... форму отчётности высших должностных лиц субъектов РФ о достигнутых за отчётный период (прошедший год) значениях показателей, предусмотренных перечнем, а также правила распределения между субъектами Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов на основе достигнутых ими за отчётный период значений (уровней) таких показателей», — отмечается в документе.

Эта работа должна быть проделана до 1 июля 2019 года. Также к июлю правительство должно подготовить и представить главе государства доклад о планируемых значениях указанных показателей на отчётный и плановый периоды.

В свою очередь, губернаторы должны регулярно направлять правительству отчёты о проделанной за год работе.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации ежегодно, до 1 апреля, представлять в правительство РФ доклады о достигнутых за отчётный период значениях показателей, предусмотренных перечнем», — говорится в тексте указа.

Для того чтобы исполнить это поручение, правительство должно в течение трёх месяцев представить предложения по внесению необходимых изменений в акты президента РФ, а также привести свои документы в соответствие с принятым указом.

В дальнейшем, после принятия методики расчёта эффективности работы губернаторов и региональных правительств, президенту будет ежегодно представляться доклад о значениях перечисленных выше показателей за отчётный период.

Добавим, что новый документ признаёт утратившим силу президентский указ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 14 ноября 2017 года. В том документе в перечень критериев эффективности входили 24 пункта, включая уровень преступности, коэффициент миграционного прироста и оценку населением условий для самореализации. Часть из этих показателей в новом указе упразднена, другая — переформулирована.