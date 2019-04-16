«Не топтаться на месте»: Путин отметил важность глубокой модернизации ракетно-космической отрасли

Россия должна максимально использовать свои преимущества в ракетно-космической отрасли (РКО), но вместе с тем глубоко модернизировать эту сферу. Такое заявление в ходе расширенного заседания Совета Безопасности РФ сделал президент Владимир Путин. Он отметил важность решения существующих проблем в РКО, которые тормозят развитие отечественной космонавтики. В частности, глава государства призвал развивать наземную инфраструктуру и избегать необоснованного завышения расценок на проведение тех или иных работ. Эксперты отмечают, что повышенное внимание, которое оказывается российской РКО на высшем уровне, — позитивный сигнал для дальнейшего развития этой сферы.

Россия должна наращивать имеющийся у неё задел в ракетно-космической сфере и глубоко модернизировать отрасль. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета Безопасности, посвящённом вопросам совершенствования госполитики в области космической деятельности. В нём помимо постоянных членов Совбеза приняли участие зампред правительства Юрий Борисов, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и ряд других чиновников.

Глава государства отметил важность лидерства в космической сфере для решения задач национального развития и обеспечения безопасности страны, а также её технологической и экономической конкурентоспособности. Путин констатировал, что Россия обладает богатым опытом разработки и производства космической техники, реализации масштабных научных программ на орбите, но призвал постоянно наращивать этот уникальный задел.

«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни», — заявил президент.

Одним из принципиальных направлений развития он назвал наращивание экспорта, ведь согласно имеющимся оценкам, ежегодный объём мирового рынка коммерческих услуг, связанных с космосом, составляет порядка $183 млрд, и в ближайшие годы он будет только расти.

«Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно. Важно по максимуму использовать наши преимущества», — подчеркнул Путин.

По его словам, необходимо завершать этап реорганизации госкорпорации «Роскосмос» и переходить к системной работе на результат, последовательно решать объективно существующие проблемы, которые тормозят развитие ракетно-космической отрасли.

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В частности, президент обратил внимание на то, что закладываемые сейчас при подготовке космических проектов ценовые и временные параметры зачастую не имеют должного обоснования, и в итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают.

«При этом отечественная система спутниковой связи, оптической и радиолокационной съёмки Земли, сбора метеоданных уступают по многим параметрам нашим конкурентам по качеству, надёжности, времени работы аппаратов на орбите. Немалая часть оборудования, электронная компонентная база нуждаются в обновлении», — заявил Путин.

Он отметил, что изменить эту ситуацию можно только за счёт ощутимого укрепления кадрового, технологического и производственного потенциала ракетно-космической отрасли, увязывания стратегических задач развития с возможностями предприятий и конструкторских бюро (КБ).

«Самое серьёзное внимание следует уделить формированию опережающего научно-технического и технологического, производственного заделов на долгосрочную перспективу. С этой целью необходимо вести постоянный мониторинг процесса разработки и внедрения передовых технологий, которые позволяют совершить прорыв в создании космической техники новых поколений», — подчеркнул президент.

Расширенное заседание Совета Безопасности РФ

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Ещё одной ключевой задачей российский лидер назвал развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома Плесецк и завершение строительства второй очереди космодрома Восточный.

«Здесь, конечно, правительству нужно обратить внимание на расценки. Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берётся за завершение работ с этими расценками. Надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать, разумеется, ничего», — добавил Путин.

Он вновь подчеркнул важность обладания независимым доступом в космос с российской территории и указал, что уже в ближайшей перспективе должны возрасти пусковые нагрузки на космодром Восточный.

«Кроме того, необходимо завершить создание на базе российских космодромов комплексов для новейших ракет-носителей, в том числе для «Ангары-А5» и «Ангары-А5М», а также продолжить развитие орбитальных группировок космических аппаратов всех назначений», — отметил президент.

Первый пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангары-А5» с Восточного запланирован на 2021 год (впервые она стартовала 23 декабря 2014-го с Плесецка), а «Ангара-А5М» должна полететь с космодрома Восточный в 2025 году.

В заключение глава государства отметил важность обеспечения ракетно-космической отрасли квалифицированными кадрами, создания достойных условий для их работы и жизни. Причём усилия в этом направлении, по его словам, должны прилагаться не только для привлечения талантливых специалистов в эту сферу, но и для сохранение в отрасли грамотных работников.

«За последние годы принят ряд мер для привлечения на предприятия, в научно-исследовательские центры и КБ молодых профессионалов. В результате ситуация с кадрами в отрасли начала постепенно выправляться. Важно и дальше стимулировать приток и обеспечить сохранение в отрасли талантливых специалистов, способных осуществлять самые смелые проекты», — отметил Путин.

«Позитивный сигнал для развития отрасли»

По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, России нужно продолжать параллельно развивать как военную, так и гражданскую составляющие, чтобы сохранить свои позиции крупного игрока на рынке космических услуг.

«Коммерческий космос выглядит гораздо скромнее, хотя его перспективы гораздо обширнее, — констатировал эксперт в беседе с RT. — Но чтобы нам вернуться хотя бы на уровень Советского Союза по количеству запусков, нужно провести модернизацию».

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В частности, Леонков призвал не исключать из плана развития отрасли ракетную программу, поскольку пока это единственный способ выведения полезной нагрузки на орбиту. Вместе с тем он напомнил, что текущая тенденция рынка заключается в удешевлении этих запусков (в частности, компания Илона Маска SpaceX пытается достичь более привлекательной цены созданием возвратных ступеней).

Специалист также призвал поддерживать и наращивать российскую спутниковую группировку и развивать авиационно-космическую программу при сохранении существующих ракетных проектов.

«У России тоже есть, чем ответить. Мы создали очень много технических наработок, которые при должной кооперации можно воплотить в жизнь и создать отечественные авиационно-космические системы которые по стоимости запуска будут в 20 раз дешевле, чем если запускать с помощью ракет-носителей», — заявил эксперт.

В свою очередь, доктор технических наук, профессор Виталий Мельников отметил, что особое внимание, которое уделяется отечественной ракетно-космической отрасли на высшем уровне, является положительным сигналом для этой сферы.

«Это действительно позитивный сигнал для дальнейшего развития отрасли. Она не находится в плачевном состоянии. Мы конкурентоспособны, силы у России сохраняются», — заявил Мельников.

Собеседник RT также выразил мнение, что развитие космической отрасли должно продолжаться, в том числе, и в области энергетики, создания космических солнечных электростанций, которые в перспективе могут возыметь важную роль в развитии северных районов, далёких от традиционных источников энергии.