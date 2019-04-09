«Приняты исчерпывающие меры»: в 2018 году Генпрокуратура выявила хищения в «Роскосмосе» и «Ростехе» на 1,6 млрд рублей

В 2018 году Генпрокуратура РФ выявила хищения на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки. По итогам проверок были возбуждены уголовные дела. В госкорпорациях отмечают, что активно содействовали правоохранительным органам, а также приняли «исчерпывающие меры для наведения порядка».

Генпрокуратура выявила хищения на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Средства были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. По итогам проверок возбуждены уголовные дела. О тмечается, что документ направлен в Совет Федерации.

По данным РИА Новости, Генпрокуратура совместно с правоохранительными и контролирующими органами в 2018 году провела проверку почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственных корпораций («Роскосмос», «Росатом», Концерн «Алмаз-Антей», ОАК, «Уралвагонзавод»). По итогам проверок были выявлены такие нарушения, как неправомерное распоряжение средствами, выделяемыми для выполнения работ в рамках оборонного заказа, завышение стоимости услуг, срыв сроков исполнения работ.

«Приняты исчерпывающие меры»

В «Роскосмосе» отметили, что компания приняла все необходимые меры по результатам проверок, проведённых Генпрокуратурой в 2018 году.

«Руководство госкорпорации «Роскосмос» не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка», — заявил ТАСС официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

По его словам, «наведение порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией («Роскосмоса». — RT) будут продолжены». Кроме того сформирована централизованная вертикально-интегрированная система финансового контроля.

В «Роскосмосе» отмечают, что выявленные Генпрокуратурой по результатам внутренних проверок хищения связаны с делом «Москапстроя» по НИЦ РКП и «Техномашу», а директоры РКП и «Техномаша» — Олег Галайда и Дмитрий Панов — уволены.

Владимир Устименко также подчеркнул, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин осенью прошлого года лично информировал президента РФ Владимира Путина о выявленных нарушениях.

В «Ростехе» также заявили, что взаимодействовали с Генпрокуратурой при выявлении фактов хищения в госкорпорации, а служба безопасности «Ростеха» помогла предотвратить ущерб на сумму 3,4 млрд рублей.

«Речь идёт о фактах, выявленных на предприятиях во взаимодействии со службами безопасности «Ростеха» и холдингов. Есть множество случаев, когда мы сами находим нарушителя, инициируем проверки. Только за 2018 год было инициировано более 250 уголовных дел», — говорится в заявлении пресс-службы «Ростеха», поступившем RT.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, у «Ростеха» налажены «очень плотный контакт и эффективное взаимодействие» с Генпрокуратурой и правоохранительными органами.

Внутренние проверки «Роскосмоса»

В феврале «Роскосмос» сообщил, что по итогам инициированных корпорацией аудиторских проверок были установлены факты хищения в особо крупном размере при реконструкции Пермского порохового завода и здания госкорпорации в Москве.

«Последние уголовные дела, возбуждённые в 2019 году, также стали результатами внутренних проверок. В первом случае поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы комплексной аудиторской проверки ФГУП «НПО «Техномаш», проведённой комиссией госкорпорации по поручению генерального директора Дмитрия Рогозина в сентябре 2018 года, направленные в органы прокуратуры для дачи правовой оценки действиям виновных лиц. Именно в рамках этой проверки и были установлены признаки хищений денежных средств, направленных на реконструкцию Пермского порохового завода», — отмечалось в сообщении «Роскосмоса».

Пермский пороховой завод

© fkpppz.ru

Ещё одно уголовное дело было возбуждено по материалам комплексной аудиторской проверки ФГУП «Звёздный» — установлен факт махинаций при реконструкции здания госкорпорации в Москве на улице Щепкина, а также хищение денежных средств в особо крупном размере.

Также в 2018 году сообщалось о возбуждении уголовных дел по факту преступлений в подведомственных структурах госкорпораций. Так, в августе был заключён под стражу бывший заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Белобородов. Он обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, сумма ущерба от его действий могла превысить 31 млн рублей.

Сотрудники СК провели обыск в одной из ключевых структур «Роскосмоса» и обнаружили на месте работы задержанного меченые денежные купюры, которые ранее были переданы подчинённому Белобородова.

В общей сложности по этому делу были задержаны три фигуранта. Все они дали признательные показания и были уволены с занимаемых должностей.

В конце июля «Роскосмос» сообщил о проверке предприятий космической отрасли, в частности финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия». Это решение было принято после опубликования данных Счётной палаты о 151 нарушениях, выявленных в работе РКК за 2017 год на общую сумму более 785 млрд рублей.

Бывший генеральный директор АО «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина» Сергей Лемешевский, проходящий по уголовному делу о крупном мошенничестве, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Бабушкинском суде Москвы.

РИА Новости

© Максим Блинов

В июле 2018 года было также выявлено мошенничество в НПО им. Лавочкина. По данным Следственного комитета, гендиректор предприятия Сергей Лемешевский и его сообщники заключали с председателем адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг. Но работу, указанную в документах, осуществляли штатные сотрудники юридического отдела НПО. Общий ущерб от действий мошенников за два года составил порядка 330 млн рублей.